Fabrizio Corona / News: la sua situazione giudiziaria si aggrava (oggi, 10 dicembre 2017)

FABRIZIO CORONA: LA SUA SITUAZIONE SI AGGRAVA (OGGI, 10 DICEMBRE 2017) - Ancora brutte notizie per Fabrizio Corona, il fotografo dei Vip in carcere dallo scorso ottobre con l'accusa di attribuzione fittizia di beni ed evasione fiscale: gli 800mila euro che erano stati congelati in Austria - trovati in delle cassette di sicurezza - sono adesso stati sequestrati. Quest'azione è stata resa possibile dal fatto che Fabrizio Corona è stato giudicato socialmente pericoloso. Si aggrava quindi la posizione del fotografo, che tra poco vedrà una nuova udienza del processo in cui è imputato insieme a Francesca Persi, la collaboratrice che era stata arrestata insieme a lui e che lo avrebbe aiutato nel nascondere il suo denaro. Fabrizio Corona ha sempre detto che avrebbe pagato le tasse su quei soldi e che il tutto era frutto solo di un'incomprensione e di un accanimento nei suoi confronti: di diverso avviso i giudici del Tribunale di Milano che lo considerano invece un criminale incallito.

FABRIZIO CORONA, L'AIUTO DI SILVIA PROVVEDI E DI DON MAZZI (OGGI, 10 DICEMBRE 2017) - Fabrizio Corona non ha dalla sua parte molti amici a sostenerlo, tranne Silvia Provvedi - la sua fidanzata che ha ottenuto il foglio di convivenza per poterlo andare a trovare in carcere, e Don Mazzi, che inaspettatamente è tornato sui suoi passi e ha detto a Fabrizio Corona di volerlo aiutare. Il religioso, una volta saputo del suo arresto, aveva detto di non voler avere più nulla a che fare con l'uomo, dicendo di essere stato preso in giro. Forse però per la sua innata bontà, recentemente ha cambiato idea, e ha pregato Fabrizio Corona di telefonargli per poter tornare a lavorare insieme: insomma, nonostante le brutte notizie, sembra che non proprio tutti abbiano abbandonato Fabrizio Corona e che forse, se si mostra ben disposto, ci sono ancora alcune persone disposte a mettersi in gioco per lui. Fabrizio Corona chiamerà Don Mazzi oppure, in preda all'orgoglio, deciderà di ignorarlo? Meglio optare per la prima opzione.

