GIUSEPPE LOJACONO/ Il personaggio di Alessandro Gassmann: uno strano legame con Laura Piras? (I bastardi di Pizzofalcone, puntata 10 gennaio 2017)

GIUSEPPE LOJACONO, COSA HA FATTO IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ALESSANDRO GASSMANN? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, SECONDA PUNTATA 10 GENNAIO 2017) - Il personaggio di Giuseppe Lojacono interpretato da Alessandro Gassman nella fiction I bastardi di Pizzofalcone si mostra molto riflessivo ed attento ai dettagli, riesce a mantenere fin'ora una certa flemma nel caso che gli viene affidato. Non si scompone e non cede alle provocazioni, riesce a stare al suo posto ed agire senza travisare le situazioni. La scena chiave è certamente quella in cui riesce a scoprire il particolare che lo porta a capire chi è l'assassino, dimostrando una certa astuzia nel cogliere peculiarità e differenze. Tanto gli è utile l'esperienza fatta sul campo, dopo tanti anni di lavoro nell'arma: non si scompone infatti nemmeno quando dichiara il motivo per cui è finito a Pizzofalcone. Ovviamente serviranno altre puntate della serie per far si che la vita e il passato dell'Ispettore esiliato in Campania vengano del tutto a galla, anche se Giuseppe Lojacono ha già dato modo di lasciarsi conoscere.

GIUSEPPE LOJACONO, COSA ACCADRÀ STASERA AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA ALESSANDRO GASSMANN? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, SECONDA PUNTATA 10 GENNAIO 2017) - L'ispettore Giuseppe Lojacono porta sulle sue spalle il sospetto di essere un colluso di mafia, che ovviamente dichiara a gran voce la sua innocenza. Inoltre, dall'episodio de I bastardi di Pizzofalcone che è stato trasmesso ieri, si è compreso che ha un rapporto complicato con l'ex moglie e con la figlia, che continua a cercare e non riesce mai a raggiungere telefonicamente. Dall'anteprima della prossima puntata, invece, di capisce che si creerà un legame proprio con il pubblico ministero Laura Piras, interpretata dall'attrice Carolina Crescentini. I due, stando a stretto contatto, visto che collaborano spesso per lavoro, finiranno per entrare in confidenza e di conseguenza in intimità: stasera, 10 gennaio 2017, con la seconda puntata della fiction assisteremo al primo bacio tra i due. Non resta che attendere il prime time per scoprire come e se si sveolveranno anche i rapporti con la figlia e l'ex moglie, che Lojacono tenta di contattare in tutti i modi possibili.

