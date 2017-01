GOTHAM 2 / Anticipazioni puntata 10 gennaio 2017: qual è il piano di Valeska?

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà la seconda, dal titolo "Un nuovo giorno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Bullock (Donal Logue) e Gordon (Ben McKenzie) vengono retrocessi ad agenti semplici, ma il primo non intende accettare e preferisce andarsene e lavorare in un bar. Nel frattempo, Barbara (Erin Richards) viene rinchiusa ad Arkham perchè responsabile dell'omicidio dei genitori, mentre Gordon finisce per mettere le mani addosso ad un criminale e viene sbattuto fuori dal Dipartimento da Loeb (Peter Scolari). Bruce (David Mazouz) trova invece un'area segreta all'interno della villa Wayne, ma si blocca di fronte ad una porta blindata di cui non conosce la password. Gordon chiede infine l'aiuto di Oswald (Robin Lord Taylor), facendo leva su un debito che ha nei suoi confronti per ottenere il reintegro nella Polizia. Prima di soddisfare la sua richiesta, Pinguino gli chiede di riscuotere il pizzo da un commerciante. Gordon si rifiuta però di farlo e preferisce arrendersi anche nella ricerca dell'assasino dei genitori di Bruce. Il ragazzo capisce che il problema è la perdita del lavoro e scopre quale è l'incarico che gli ha dato Oswald. Bruce si inviperisce contro l'agente, accusandolo di essersi arreso ancora prima di combattere. Gordon accetta quindi di lavorare per Pinguino, finendo poi per uccidere il commerciante. Come promesso, Oswald e Zsasz (Anthony Carrigan) si presentano a Loeb e minacciando i ucciderlo, ordinandogli di rassegnare le dimissioni, ma non prima di aver riportato Gordon nella task force. Nel frattempo, Barbara entra in contatto con Gordon e minaccia Leslie (Morena Baccarin). Quest'ultima teme il peggio e vorrebbe che il compagno la seguisse nel lasciare la città, ma riceve un rifiuto. Durante una cerimonia, Theo (James Frain) annuncia che darà il posto di Commissario a Sarah Essen (Zabryna Guevara). Nello stesso momento, il criminale arrestato da Gordon vien trasportato ad Arkham e muore dopo pochi secondi, a causa del gas. Tabitha (Jessica Lucas), la sorella di Theo, irrompe poco dopo nella struttura e fa evadere tutti i detenuti, fra cui Aaron Helzinger (Kevin McCormick), Valeska (Cameron Monaghan) e Richard Sionis (Todd Stashwick). Theo e Tabitha vogliono infatti formare un gruppo per dominare Gotham, fermando prima Gordon. Sionis è l'unico a non accettare di seguire il loro piano criminale e viene ucciso. Intanto, Alfred (Sean McCouch) e Bruce entrano nel rifugio di Wayne e trovano una lettera in cui il padre si rivolge al ragazzo. Fra le tante raccomandazioni, lo incita a riflettere su quale posto vuole occupare nel mondo.

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "UN NUOVO GIORNO" - Theo e i Maniax, il gruppo di ex detenuti di Arkham, mettono a ferro e fuoco la città, seminando il panico ovunque. Gordon diventa invece la guida della task force, mentre Theo intende proseguire con la politica del terrore, per poi presentarsi agli occhi dei cittadini come un eroe. L'obbiettivo finale è presente il posto di James come Sindaco della città. Alfred invece impedisce a Bruce di scoprire che cosa c'è dentro al pc del padre, credendo che possa finire in pericolo. La prima azione di Gordon come capo è di richiamare a rapporto Bullock, che tuttavia non sembra intenzionato a lasciare la sua nuova vita. Il maggiordomo si pente in seguito delle proprie azioni e chiede l'aiuto di un ingegnere informatico perchè possa riparare il dispositivo. Poco dopo, i Maniax irrompono nella Centrale, prendendo il controllo della sede e sparando alla Essen. La donna muore qualche minuto più tardi fra le braccia di Gordon. Anche Bruce farà ritorno sui suoi passi e deciderà di scusarsi con Gordon per le parole usate in precedenza nei suoi confronti.

