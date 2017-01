Gioventù bruciata/ Su Iris il film con James Dean e Natalie Wood

GIOVENTÙ BRUCIATA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST - Gioventù bruciata è il film in onda su Iris oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 23.00. Una pellicola che è diventata un vero e proprio mito della cinematografia a stelle e strisce, fu prodotto nel lontano 1965 negli stati uniti d’America, e si poggia sull’indimenticabile interpretazione di uno straordinario James Dean, attore che trovò la morte poco tempo dopo in un devastante incidente automobilistico. Il film oltre a Dean vede un cast di alto spessore, tra i quali spicca Natalie Wood e Sal Mineo. La pellicola è stata vista molte volte sui canali italiani, sia all’interno delle programmazione delle reti via cavo che di quelle pubbliche, e per questo non può essere identificata come una prima televisiva. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GIOVENTÙ BRUCIATA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film si basa sulla vita di un giovane diciassettenne Jim Stark, da poco trasferitosi in una piccola cittadina americana di provincia. Il giovane è il classico minore border line, che a causa dei problemi di comunicazione del padre, scivola su una china di violenza e alcolismo. Jim viene fermato per ubriachezza molesta e alla stazione di polizia mentre attende di essere rilasciato, incontra per la prima volta Judy (Natalie Wood), la quale si trova negli uffici giudiziari a causa di una rissa, che ha coinvolto i suoi amici. Jim fa amicizia in questo frangente con la piccola banda giovanile, egli infatti è mitizzato da alcuni ragazzi, non solo per la forza che ha dimostrato quando è stato fermato dalla polizia, ma anche per il suo atteggiamento da bullo di provincia, sprezzante dell’autorità costituita. I ragazzi della banda gli propongono per questo di far parte del loro gruppo, non prima di aver effettuato però una prova di coraggio, prova che consiste nel lanciarsi fuori da una macchina prima che questa precipita da un burrone. Jim accetta dopo aver parlato con il padre, ma la prova si risolve tragicamente e porta alla morte di un ragazzo, Buzz, la cui camicia si impiglia nello sportello dell’autovettura. L’incedente da la stura a molte situazione violente, che vedono Jim prendere il controllo delle operazioni all’interno della piccola banda, scassata dalla morte dell’amico, egli nella sua attività viene aiutato dall'agente Fremick, un appartenente alle forze dell’ordine che si occupa di gang giovanili, e che aveva capito la situazione di disagio che il giovane stava attraversando essendosi interessato di lui nel momento del suo arresto. Nonostante il suo intervento all’interno della banda scoppia la violenza, un ragazzo armato cerca di difendersi, visto che alcun suoi amici lo incolpano della morte di Buzz e vogliono picchiarlo. Nella rissa interviene con coraggio Jim, che nonostante riesca a disarmare l’aggressore, non può impedire che la polizia, nel frattempo sopraggiunta, lo uccida. L’epilogo della storia è struggente e allo stesso tempo veritiero, con Jim e Judy che innamorati capiscono il vero valore della vita, e cercano di riappacificarsi con i loro rispettivi genitori, dimenticandosi degli eccessi che fin li li aveva contraddistinti.

