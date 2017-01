I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 10 GENNAIO 2017 - Debutto doppio per la nuova fiction di Rai 1, I bastardi di Pizzofalcone: dopo la prima puntata trasmessa ieri sera, il secondo episodio è pronto per andare in scena già oggi, martedì 10 gennaio 2017. Al centro ci saranno ancora le indagini della squadra di agenti che è stata assegnata al commissariato, in via di chiusura: tutti lì per volontà dei propri superiori, che hanno visto l’occasione perfetta per liberarsi di alcune personalità scomode all’interno del loro team. I bastardi di Pizzofalcone avrebbe dovuto occuparsi solo dell’ordinaria amministrazione, e della chiusura di tutte le pratiche e delle burocrazie rimaste aperte. Ma l’Ispettore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassman) - incontrando il favore della pm Laura Pirs (Carolina Crescentini) - ha portato a termine con successo le indagini a proposito dell’assassinio della moglie di un notaio di Napoli e questo ha concesso a tutti di potersi occupare anche di casi più complessi, come quelli di omicidio appunto. La seconda puntata della serie offrirà loro un nuovo scenario: ad essere ucciso, questa volta, è un autista di due anziane nobildonne di Napoli.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 10 GENNAIO 2017: EPISODIO 2 - Nella seconda puntata de I bastardi di Pizzofalcone il team guidato da Loyacono dovrà indagare sulla morte di un autista, che ha ben due testimoni: due donne ricche e anziane, appartenenti alla Napoli bene, hanno infatti assistito all’omicidio del loro autista, ucciso da due uomini a bordo di un mezzo a due ruote. Entrambi portavano il caso integrale, dunque non sarà affatto semplice risalire alla loro identità. L’Ispettore e la squadra capiscono però che anche la vittima era legata all’ambiente malavitoso, e ipotizzano che si possano trattare solo di un semplice regolamento di conti. Ma un altro omicidio si mette sulla loro strada, un’uccisone che sembra essere collegata con casi passati: le nuove verità saranno in grado di aprire nuove scenari… Riusciranno Lojacono e tutto il team a risolvere l’indagine? Appuntamento in prime time su Rai 1 con la fiction I bastardi di Pizzofalcone.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, PRIMA PUNTATA: I COMMENTI SULL'EPISODIO DI APERTURA, LA STORIA DELL'ISPETTORE LOJACONO - La prima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone è andata in archivio, mentre sale l'attesa per il secondo episodio in cui è atteso un possibile bacio tra il protagonista Lojacono e la dottoressa Piras. I due si sono presentati nell'appuntamento di apertura (in onda su Rai Uno) e l'intesa è scattata fin da subito. Nella prima puntata abbiamo conosciuto soprattutto la storia dell'ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassman, scoprendo il perchè del suo trasferimento a Pizzofalcone. Si dice che abbia passato informazioni pesanti alla Mafia, ma lui nega. Il suo arrivo al nuovo commissariato coincide con il primo caso di omicidio da risolvere: si tratta dell'assassinio di Cecilia De Santis, la moglie del notaio Arturo Festa. L'ispettore scopre che l'uomo frequentava un'altra donna durante il matrimonio, ma il killer in realtà è uno dei suoi dipendenti, che si era innamorato della moglie senza essere ricambiato. L'uomo, accecato dal rifiuto, ha compiuto il terribile gesto colpendola alla testa mortalmente. Lojacono riesce a sbrogliare il caso con una brillante intuizione, ma ben presto sarà costretto a tornare in azione per risolvere nuovi misteri. Il nostro giudizio su questa prima puntata è senza dubbio positivo: la trama è scorrevole, l'interpretazione di Gassman godibile. Interessante il primo caso e curioso il rapporto tra il nostro protagonista e la Piras. Che piega prenderà il loro rapporto nei prossimi episodi?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, DIRETTA PRIMA PUNTATA 9 GENNAIO 2017 - E' appena cominciata la prima puntata de 'I bastardi di Pizzofalcone', la nuova attesissima fiction in onda su Rai Uno. Tra i protagonisti di questa serie troviamo Alessandro Gassman, Tosca D'Aquino, Carolina Crescentini e Simona Tabasco. Sei puntate caratterizzate da intrecci, misteri e colpi di scena: un prodotto su cui la Rai sembra puntare molto. Vedremo se il pubblico reagirà positivamente alla fiction, di certo le aspettative sono molto alte. La trama d'altra parte si preannuncia molto avvincente, lo garantiscono i protagonisti della fiction. Negli scorsi giorni, proprio uno dei principali interpreti, Alessandro Gassman, ha così commentato l'arrivo de 'I bastardi Pizzofalcone' sugli schermi Rai: "Io credo che sia molto importante che la Rai abbia iniziato ad attingere alla letteratura contemporanea per realizzare opere televisive - riporta .cinematographe.it - Spero di essere entrato davvero nel personaggio di Lojacono in quanto lui è molto complesso. Lojacono riesce ad entrare nella psicologia dei personaggi, essendo molto attento ai minimi dettagli, che lo porteranno a risolvere il caso". Gassman non ha perso occasione per sottolineare il grande lavoro di tutto lo staff sul set: "Dietro a un grande uomo però si nasconde un aiuto e questo è dato da una squadra grande e in questo momento mi riferisco anche agli attori professionisti con il quale ho lavorato". OMICIDIO MISTERIOSO, LOJACONO VUOLE INDAGARE - "Anche l'inferno è meglio di qui". Comincia così la nuova fiction di Rai Uno, con le parole dell'ispettore Lojacono che appena ha ricevuto la comunicazione del suo trasferimento a Pizzofalcone. Il commissario Palma lo presenta ai colleghi, annunciando la chiusura del dipartimento entro pochi mesi. L'ispettore inizia a dialogare con gli altri poliziotti, che gli chiedono il perchè del suo arrivo a Pizzofalcone. "Dicono che ho passato informazioni alla Mafia, ma non è vero". Il commissariato dunque è destinato alla chiusura, ufficialmente a causa dei tagli del governo. Tuttavia restano da completare diverse pratiche burocratiche e smaltire l'ordinaria amministrazione. Viene quindi allestita una nuova squadra di poliziotti che si trova a Pizzofalcone per una sorta di punizione. L'arrivo di Lojacono in paese viene subito accompagnato da un misterioso omicidio di una ragazza. Cominciano le indagini... CECILIA DE SANTIS E' STATA UCCISA - Cecilia De Santis, una donna dell'alta società napoletana, viene trovata morta nel suo appartamento. Le apparenti dinamiche dell'omicidio non convincono del tutto l'ispettore Lojacono, che si reca subito sul luogo del delitto per approfondire. Intanto i colleghi poliziotti vogliono saperne di più sul loro nuovo collega e chiedono informazioni sul suo conto e scoprono che "deve aver pestato i piedi a qualcuno...". Intanto l'ispettore inizia ad avanzare le sue prime ipotesi in merito all'omicidio. Ipotesi che convincono la dottoressa Piras a rendere nuovamente operativo il commissariato di Pizzofalcone, fino a quel momento impegnato in lavori di ordinaria amministrazione. Il commissario Palma è stupito, non capisce come Lojacono abbia potuto convincere i suoi superiori: "Ho solo detto ciò che pensavo, ho fatto le mie ipotesi". "Difficile strappare il caso, è una tosta quella...". I misteri di Pizzofalcone si infittiscono, la squadra di Palma è pronta a fare luce sulla vicenda. ARTURO FESTA SOSPETTATO DELL'OMICIDIO DELLA MOGLIE CECILIA - Ne I Bastardi di Pizzofalcone arriva il momento dell'interrogatorio di Lojacono al marito di Cecilia De Santis, trovata morta nel suo appartamento pochi giorni prima. "Le volevano bene tutti" dice l'uomo senza nascondere gli occhi lucidi. La Polizia vuole parlare con i dipendenti del compagno, per cercare di approfondire la vicenda. "La vita privata del dottore non mi riguarda, con me è sempre stato corretto. Il notaio amava molto sua moglie". Eppure per stessa ammissione dell'uomo, non è mai stato un marito fedele nel matrimonio con Cecilia. Le indagini si preannunciano piuttosto complesse per il Commissariato di Pizzofalcone, ma il nostro Lojacono sembra avere le intuizioni giuste. La nuova squadra di agenti è pronta a cooperare per scoprire il colpevole dell'omicidio di Cecilia, anche perchè il futuro del Commissariato potrebbe dipendere dai risultati raggiunti sul campo. L'ipotesi rapina viene scartata, i sospetti principali sono proprio rivolti al marito Arturo Festa. La Polizia decide di tenergli gli occhi addosso... BACIO TRA L'ISPETTORE LOJACONO E LA DOTTORESSA PIRAS? - La prima puntata de 'I Bastardi di Pizzofalcone' si chiude con la brillante risoluzione del caso di Cecilia De Santis. L'ispettore Lojacono scopre l'amante di Arturo Festa, Iolanda Russo, aspetta un bambino dall'uomo; non riesce a credere che l'omicidio sia stato firmato dalla donna. Grazie ad un dettaglio particolare, Lojacono scopre che ad uccedere la De Santis è stata De Ruggiero. L'uomo non oppone troppa resistenza e svela di essersi innamorato della donna, che al contrario non lo ha mai ricambiato. Si chiude cosi, quindi, il primo episodio della fiction di Rai Uno. Un primo appuntamento avvincente, piuttosto fedele al romanzo di Maurizio de Giovanni. Stesso stile semplice e scorrevole dal punto di vista narrativo. Tanta attesa ora per la prossima puntata, dove si preannuncia un possibile bacio tra la Piras e l'ispettore Lojacono. Tra i due il feeling è scattato fin da subito e ora è pronto a decollare.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 GENNAIO 2017: VIDEO PROMO - Non sarà semplice all'inizio: tutti i cosiddetti 'bastardi di Pizzofalcone' sanno benissimo di essere lì, al commissariato di Pizzofalcone, solo perchè i rispettivi capi hanno preferito disfarsi di un agente scomodo, al limite del provvedimento disciplinare, anche se ancora pulito. Non mancheranno sguardi di sospetto: Giuseppe Loyacono verrà trasferito lasciandosi alle spalle il sospetto di essere colluso con la mafia, ma portando con sè il suo incredibile talento investigativo. "E tu, cos'hai combinato?" sarà per un po' il tormentone di tutta la nuova squadra di Pizzofalcone, almeno all'inizio. Ma Loyacono non riuscirà a rispettare tutte le regole che gli verranno date dall'alto: con l'ordine di non occuparsi di nessun caso di omicidio ma di portare avanti solo gli incarichi di ordinaria amministrazione, il protagonista deciderà di indagare sulla morte di una donna, moglie di una personalità di spicco del paese, per giunta benefattrice. In questo modo, Loyacono avrà modo di conoscere il pm Laura Piras, l'altra grande protagonista de I bastardi di Pizzofalcone, interpretata da Carolina Crescentini. Nel video promo diffuso sulla pagina Facebook ufficiale di Rai 1 si capisce che già nei primi due episodi, tra la Piras e Loyacono ci sarà un bacio... Clicca qui per vedere il video promo della fiction direttamente dall'account social ufficiale.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 GENNAIO 2017 - Tempo di nuove proposte sul piccolo schermo di Rai 1: oggi, lunedì 9 gennaio 2017, debutterà infatti sul piccolo schermo la nuova fiction che vede al centro Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, I bastardi di Pizzofalcone. Sono sei gli appuntamenti in programma con la serie tratta dai best seller di Maurizio De Giovanni diretta da Carlo Carlei. Siamo a Pizzofalcone, nel centro città a Napoli: la questura ha deciso di chiuderne il commissariato in seguito ad un episodio di corruzione che ha visto coinvolti diversi agenti. Dovranno essere altri poliziotti - soprannominati, appunto, I bastardi di Pizzofalcone, per lo scomodo ruolo che dovranno ricoprire - a chiudere tutti i casi e tutte le incombenze burocratiche che rimarranno in sospeso e a garantire il servizio d’ordine ai cittadini. Al centro delle scene ci sarà proprio l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), un poliziotto in gamba e un uomo affascinante e carico di carisma: sarà proprio ad essere in grado di ribaltare le sorti di tutti ‘i bastardi di Pizzofalcone’, scelti dai dirigenti di altri distretti solo per liberarsi di alcuni personaggio scomodi, che si sono resi protagonisti di alcuni atti vicini al provvedimento disciplinare.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 GENNAIO 2017: IL CAST - Al centro della nuova fiction I bastardi di Pizzofalcone ci saranno Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini: il primo prenderà i panni dell’Ispettore Giuseppe Lojacono, poliziotto 45enne che viene trasferito da Agrigento e Napoli. L’accusa di essere colluso con la mafia l’ha portato ad essere scelto per questa squadra tanto speciale, e ha anche spinto la moglie Sonia ad allontanarsi da lui. È dal momento del suo trasferimento, inoltre, che non parla più con sua figlia, Marinella. L’Ispettore Lojacono sfoggerà il suo sarcasmo, anche se non perderà la volontà di dimostrare che non ha mai passato informazioni alla mafia: lui è assolutamente pulito. Un vero e proprio battitore libero, senza regole, che arriverà però ad affezionasi e a stimare i nuovi colleghi di Pizzofalcone. Carolina Crescentini interpreta invece i panni di Laura Piras, una donna dura e volitiva, che viene immediatamente conquistata dal fascino di Lojacono, anche se non è disposta ad ammetterlo, generando piccoli e continui scontri che renderanno il rapporto tra i due ancora più interessante. A completare il cast c’è anche Gioia Spaziani nei panni di Letizia, Massimiliano Gallo in quelli di Luigi Palma, Tosca D’Aquino in quelli di Ottavia Calabrese, Simona Tabasco in quelli di Alessandra Di Nardo, e Gennaro Silvestro a dare il volto a Francesco Romano. Per concludere, ci sarà Antonio Folletto a vestire i panni di Marco Aragona, il più giovane del gruppo.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 GENNAIO 2017: EPISODIO 1 - Il primo episodio si apre con la decisione di chiudere il commissariato di Pizzofalcone: la squadra che dovrà occuparsi di chiudere le faccende burocratiche è stata scelta da vari dipartimenti, tra coloro che ogni capitano avrebbe guadagnato ad avere lontano piuttosto che sulle proprie strade. L’Ispettore Giuseppe Lojacono non avrà però nessuna intenzione di rimanere chiuso in ufficio, tra scartoffie e documenti: l’occasione di agire e darsi da fare si presenterà nel momento in cui arriverà una chiamata relativa ad un caso di omicidio. Il protagonista deciderà di iniziare le indagini nonostante gli ordini contrari del suo superiore, il dottor Palma, che ha imposto di non seguire alcun caso di omicidio. La vittima è un'importante benefattrice, moglie di un conosciuto notaio di Napoli: la donna è stata ritrovata dalla cameriera con il cranio completamente fracassato. Giuseppe Lajacono rischia grosso, in primis di perdere il caso: solamente l’intervento della giovane magistrato Laura Piras gli permetterà di andare a fondo e portare a galla la verità…

