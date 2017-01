I Bastardi di Pizzofalcone / Diretta streaming, ecco come vedere la seconda puntata della serie con Alessandro Gassman

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, DIRETTA STREAMING SECONDA PUNTATA DEL 10 GENNAIO 2017 - Un boom di ascolti per la serie tv incentrata sull'ispettore Giuseppe Lojacono e i suoi uomini. Nel commissariato di Pizzofalcone sono arrivati i "Bastardi" pronti per un loro riscatto personale occupandosi di casi morti e sepolti e di cui nessuno ha trovato la soluzione. Buona la prima che ha portato a casa oltre il 25% di share e che tenta il colpaccio con la seconda puntata in onda già questa sera. Tutti coloro che non possono o non vogliono seguire la puntata in tv, potrà vedere I Bastardi di Pizzofalcone in streaming grazie al sito Rai e la pagina ufficiale della fiction di Rai1. Per vedere la puntata potete cliccare qui e raggiungere la sezione dedicata.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, SECONDA PUNTATA: UN NUOVO CASO PER LOJACONO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Tornano stasera "I bastardi di Pizzofalcone", la squadra di investigatori della zona di Napoli con la nomea più brutta della città. Poliziotti che sono considerati un ultima scelta, gli ultimi in classifica, che si troveranno però ad affrontare dei casi che ristabiliranno il loro nome e daranno nuovo lustro alla squadra dei "bastardi". Questa sera l'investigatore Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassman) avrà a che fare con un nuovo tragico evento: due donne appartenenti all'alta aristocrazia napoletana assistono all'omicidio del proprio autista: da una prima indagine sembra che l'uomo sia stato ucciso a causa del suo passato malavitoso ma la soluzione non si rivelerà così semplice. Un nuovo assassinio collegato a questo si parerà sulla strada dell'investigatore Lojacono, che gli farà scoprire non solo delle cose sorprendenti riguardo questo legame, ma lo porterà a dover cercare delle risposte anche in omicidi passati.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, SECONDA PUNTATA: L'ATTESA DEI FAN (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - La nuova puntata de I bastardi di Pizzofalcone è molto attesa per questa sera e sono molti i fan del programma che non vedono l'ora di vedere cosa farà l'ispettore Lojacono quando si troverà di fronte ai nuovi omicidi. La serie televisiva ambientata a Napoli non piace ai telespettatori solo per la trama avvincente - che comunque basterebbe da sola a renderla un prodotto di alta qualità - ma anche per la partecipazione alla fiction di Alessandro Gassman, ormai considerato da tutti una garanzia di successo. Sono in molti ad apprezzare tantissimo le doti dell'attore e a considerarlo un elemento indispensabile per la buona riuscita della serie. Non è un caso se la prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone andata in onda ieri sera ha totalizzato il 25,5% di share, dimostrandosi un gran successo. Il secondo episodio andrà in onda questa sera alle 21.10 su Rai Uno e c'è da scommettere che sarà seguita come la precedente.

