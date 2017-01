IL PISTOLERO/ Su Iris il film con John Wayne e Lauren Bacall

IL PISTOLERO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST - Il pistolero è il film in onda su Iris oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola del 1976 che è stata prodotta negli Stati Uniti D’America da ascrivere a quel genere western mai dimenticato. Il film che non è da ascrivere alle prime televisive, è interpretata ottimamente da John Wayne, vero alfiere del genere e da Lauren Bacall, ottima anche la partecipazione di Ron Howard. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL PISTOLERO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia ripercorre la vita di John Bernard Book, un famoso pistolero che vive agli inizi del 1900. Book, ormai vecchio e molto malato, prova il desiderio di ritornare nel suo paese natale, Carson City, con un triplice scopo, salutare forse in modo metafisico i luoghi della sua giovinezza, farsi visitare dall’unico medico che gode della sua massima fiducia, il suo vecchio amico Hostetler, e vendicarsi dei torti che suoi tre ex amici gli avevano fatto passare negli anni passati. Book inizia il viaggio in sella alla sua fida cavalcatura, con la struggente ansia di chi sa benissimo che probabilmente la sua vita sta per arrivare al capolinea, in precedenza infatti un dottore che lo aveva già visitato, gli aveva diagnosticato un male incurabile, ma il vecchio leone prima di prendere una qualsiasi decisione vuole sentire il suo amico dottore. Hostetler non fa altro che confermare la diagnosi, il dottore si spinge più in la, e diagnostica persino un aspettativa di vita futura all’amico, essa è abbondantemente inferiore al semestre. Book prende a questo punto alloggio della casa della vedova Rogers, una donna sola che vive insieme al figlio Gillom. Il ragazzo nella sua adolescenza ha mitizzato Book, sentendo da sempre le sue eroiche gesta nel piccolo saloon del paese. Ed proprio il saloon che vedrà il prologo della storia, Book nel giorno del suo cinquantottesimo compleanno convoca infatti i suoi tre sfidanti, (Mike Sweeney, Jack Pulford e Jay Cobb) e in tre distinti duelli li uccide, grazie alla sua innegabile perizia con le armi. La vita del pistolero è però segnata, e il barista del saloon lo uccide a tradimento, sparandogli un colpo di fucile alla schiena. Al duello assisteva Gillom che vendica il suo mito con la sua stessa pistola, il ragazzo però dopo aver ucciso il barista non riesce a sopportare la violenza, e si libera della pistola utilizzata, pistola che getta vicino a un Book ormai ridotto in fin di vita. L’epilogo è struggente come spesso accade nei western, con il vecchio pistolero che approva il gesto con cui il ragazzo di fatto ha rifiutato la violenza del vecchio west, e facendolo viene ghermito da quella morte che forse ha ricercato allo scopo di sconfiggere per sempre il male incurabile che lo aveva colpito.

