IL SEGRETO/ Anticipazioni: nessuno festeggia a Puente Viejo, tranne Donna Francisca... (oggi, puntata 10 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 GENNAIO 2017: IL TRISTE CAPODANNO DI PUENTE VEIJO - La tristezza continuerà a regnare nelle trame de Il Segreto, che hanno dato l'addio a Bosco e potrebbero segnare anche la morte di Aurora. Nessuno avrò motivo di festeggiare l'arrivo del nuovo anno, considerando il terribile lutto che ha sconvolto la vita dei Castro, dei Castaneda e dei Santacruz. E le cose potrebbero persino peggiorare dopo la terribile notizia ricevuta da Rosario in merito al treno sul quale viaggiava Aurora: anche lei ha perso la vita come accaduto pochi giorni prima al gemello? In attesa di scoprire le sorti dell'odiata nipote, Donna Francisca farà leva sul suo potere e sulle sue conoscenze per ottenere la custodia di Beltran, rimasto senza un solo parente al suo fianco. Proprio per questo la prima a sperare che Aurora non sia scampata dall'incidente sarà proprio la sua perfida nonna, che si augurerà che la nipote sia passata a miglior vita. Otterrà anche in questo caso ciò che spera?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 GENNAIO 2017: SORPRESA PER ELISEO? - Non sarà facile per i Santacruz liberarsi di Eliseo una volta per tutte. Ne avremo ulteriore conferma guardando la puntata de Il Segreto di oggii in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:10, nella quale il losco individuo riuscirà a smascherare gli incontri clandestini di Sol e Lucas. La coppia si è recentemente riunita, promettendo però di mantenere nascosta la loro relazione per evitare drammatiche conseguenze. Ma dopo essere stato protagonista di un duro diverbio con il dottore, Eliseo si presenterà al dispensario dove si troverà di fronte alla più incredibile delle sorprese: Sol e Lucas saranno lì insieme, in atteggiamenti inequivocabili. Quali saranno le conseguenze di questo incontro? Eliseo manterrà le promesse fatte? Ricordiamo che il losco individuo ha minacciato di fare del male a tutti le persone care a Sol, come già accaduto per Carmelo. Farà bene a restare in guardia per evitare nuovi drammi?

© Riproduzione Riservata.