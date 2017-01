IL VENDICATORE/ Sul Nove il film con Denzel Washington e Louis Goussett Jr.

IL VENDICATORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Il vendicatore è il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 21:10. Il titolo oroginale della pellicola d'azione e avventura dal titolo originale The Equalizer - Il vendicatore, del 2014 diretta dal regista Antoine Fuqua ed interpretata dal premio Oscar Denzel Washington. Il film ripercorre la storia del celebre telefilm molto popolare negli anni 80 dal titolo Un giustiziere a New York. Il trailer ufficiale di The Equalizer-Il vendicatore venne pubblicato nel maggio del 2014 ed il film venne presentato al Toronto Internation film Festival nel settembre dello stesso anno. La pellicola uscì nelle sale americane il 26 settembre 2014, mentre in Italia il 9 ottobre. Il protagonista, interpretato da uno straordinario Denzel Washington, è un uomo di mezza età, che apparentemente presenta un'aria innocua e pacifica ma che nasconde dentro di se istinti tutt'altro che pacifici. Nel complesso la critica ha accolto il film diretto da Fuqua con commenti altamente contrastanti. Da una parte è palese la bravura e la presenza scenica di Denzel Washnigton che donano al personaggio di Robert McCall credibilità e pathos. Anche il lavoro del regista e del suo team risulta impeccabile. D'altro canto però la sceneggiatura risulta essere non all'altezza del contesto. Dunque il quadro d'insieme della pellicola de Il vendicatore appare alquanto disomogenea. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL VENDICATORE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il protagonista del film è Robert McCall, dipendente di un piccolo super market, che conduce una vita triste e solitaria. In passato, Robert era un agente della Cia. Un avvenimento farà riaffiorare in lui la rabbia e un puro inestinto omicida che lo porterà a giustiziare uno per uno i grandi boss del crimine russo. Quando Alina, una prostituta con cui ha stretto amicizia, viene ridotta in fin di vita per via delle percosse ricevute dal suo protettore Slavi, Robert innesca una vera e propria spedizione punitiva ai danni di Slavi e del suo capo, Vladimir Pushkin. Robert diventerà cosi un giustiziere del male con la volontà di riportare l'ordine in un mondo violento ed ingiusto.

