ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Anticipazioni e cast: Wanna Marchi e Stefania Nobile confermano la loro partecipazione. Ecco i dettagli (Oggi, 10 gennaio)

L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, ANTICIPAZIONI E CAST COMPLETO: WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE CONFERMANO PARTECIPAZIONE (OGGI, 10 GENNAIO) - Siamo ormai arrivati a metà gennaio e i primi promo de L'Isola Dei Famosi sono già sbarcati su Canale 5. La nuova edizione del reality show della rete ammiraglia Mediaset dovrebbe aprire i battenti già a fine mese (il 30 sembra) o al massimo agli inizi di febbraio ma ancora ci sono poche conferme ufficiali. I rumors sono sempre tanti tra tronisti, vallette, starlette e volti noti al pubblico di Canale 5, la lista dei papabili è davvero lunga ma la prima coppia annunciata ormai settimane fa ha finalmente rotto il silenzio confermando la sua presenza nel prorgramma. Di chi stiamo parlando? Ma della coppia Wanna Marchi Stefania Nobile che promettono scintille ma anche "verità" e chiarezza nel rapporto con gli altri. La loro presenza è davvero molto discussa ma è il settimanel Chi a confermare la loro presenza lanciando anche una sorta di appello. Le due chiariscono "andiamo a L'Isola dei Famosi per ritrovare la nostra dignità e dimostrare che non siamo mostri", questo l'intento delle due imbonatrici tv. Ci riusciranno davvero o gli altri naufraghi tireranno fuori il peggio da loro? Non ci rimane che attendere la messa in onda per scoprire cosa succederà magari le due donne partiranno da un'isola solitaria prima di raggiungere gli altri e le cose per loro saranno davvero in salita. Sarà il loro purgatorio prima della beatificazione?

