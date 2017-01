Il Collegio, RAI 2 / Pagelle: gita fuori porta uno svago, ma la ribellione costa caro agli studenti (Puntata 9 gennaio 2017)

IL COLLEGIO RAI 2, I TOP DELLA SECONDA PUNTATA: Tra i top della seconda puntata de Il Collegio sicuramente, nei minuti iniziali, la "sorpresa" che i sorveglianti hanno fatto agli studenti: un vero e proprio regalo per loro, delle lettere che i loro genitori e parenti hanno scritto dopo la prima settimana chiusi nel collegio. Tutti i ragazzi, leggendo le righe scritte dai loro affetti più cari, si sono molto commossi e si sono lasciati andare alle lacrime e alle emozioni regalate da questo pensiero. Tra gli altri top di questa puntata del Collegio anche la grafica delle "citazioni" che alcuni dei ragazzi regalano come perle mentre parlano in telecamera: frasi tipo "Non devi oltrepassare i limiti", scritte e riportate come fossero vere citazioni auliche di qualche scrittore o grande artista. Tra i top anche la gita fuori porta che gli studenti hanno fatto nel bosco: attenti a raccogliere legna, insetti e foglie, i ragazzi hanno anche fatto lezione di scienze e i sono diverti con qualche gioco anni '60.

IL COLLEGIO RAI 2, I FLOP DELLA SECONDA PUNTATA: Tra i flop di questa puntata de Il Collegio il momento delle prime lezioni della seconda settimana, con le "letture" di Foscolo e i conti matematici che molti si rifiutano di fare, perché proprio contrari e restii alla materia. Ciò che non convince per nulla, però, è proprio il tipo di organizzazione del programma in situazioni più movimentate come queste. Non si capisce, a volte, se sta tutto spontaneo o se ci si lasci un po' andare a qualche finzione o recitazione, soprattutto nei professori che, pur di diventare dei veri maestri anni '60, molto spesso interpretano ruoli che stanno loro un po' troppo stretti, e questo si nota. Tra gli altri flop la "ribellione" dei ragazzi del collegio: una bravata contro la prof di Geografia che ha scatenato l'ira del Preside, pronto a fare delle gravi espulsioni e cacciare qualcuno dal Collegio. Per sapere chi verrà eliminato, però, bisognerà attendere la prossima puntata.

(Fabiola Granier)

