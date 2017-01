Il Segreto, Una Vita, Beautiful / Anticipazioni e indiscrezioni: l'amore trionfa a Puente Viejo, ma ad Acacias 38... (puntate spagnole e americane)

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL, IL SEGRETO, UNA VITA - Le manipolazioni di Quinn Fuller subiranno una sorprendente battuta d'arresto nelle puntate americane di Beautiful in onda nel corso della settimana. La signora Forrester, infatti, ha cercato di usare ogni metodo in suo possesso per convincere Steffy a trasferirsi alla villa, non rinunciando a proporle anche una lauta cifra in denaro in cambio del ritorno di fiamma con Wyatt. Eppure, nonostante la soddisfazione della figlia di Ridge che potrà contare su una linea di profumi tutta sua e uno stipendio da urlo, per il momento la sua risposta è stata negativa: non ci sarà nessun ulteriore trasferimento da parte sua, ad eccezione di quello già avvenuto a casa di Thomas in attesa del divorzio da Wyatt(sempre su richiesta di Eric). Dopo il 'due di picche' ottenuto da Steffy, Wyatt e Quinn saranno oggi costretti a leccarsi le ferite per l'ennesima delusione. Le anticipazioni ufficiali precisano infatti che oggi Quinn e Wyatt accetteranno la sconfitta dedicandosi ad un paio di giri di tequila. Ma basterà qualche bevuta per spingerli a rassegnarsi definitivamente? La scelta di Steffy di restare a casa di Thomas non sarà l'unica 'gatta da pelare' per figlio e mammina: Ridge, infatti, continuerà a credere che sia possibile conquistare la matrigna per fare capire al padre quanto la donna sia poco affidabile e pronta a tradirlo senza troppe remore. E la decisione di Brooke di trasferirsi qualche giorno in Italia non farà altro che lasciargli campo libero in questa sorprendente farsa: con la fidanzata lontana e ancora ignara di questo complotto, riuscirà lo stilista a far cadere la gioielliera tra le sue braccia una volta per tutte? E se la donna si dimostrasse più furba del previsto? Nelle puntate spagnole di Una vita la relazione di Teresa e Mauro è rimasta segreta per molti mesi. La coppia ha dovuto affrontare problemi a non finire, a causa delle ingerenze di Cayetana nel loro rapporto e non solo: l'ispettore ha infatti sposato Humilidad, la sua storica fidanzata della quale non è mai stato innamorato. Nelle ultime puntate, però, molte cose sono cambiate tra loro, al punto tale che per la prima volta la coppia ha deciso di rendere pubblica la loro relazione: i rischi corsi da San Emeterio, sottoposto ad una difficile operazione dopo che è stato colpito con un colpo d'arma fuoco, hanno spinto Teresa a capire che è giunto il momento di frequentare l'amato alla luce del sole. Per questo per la prima volta ha ammesso di essere innamorata di lui all'amica Celia, che già in passato aveva sospettato quali fossero i sentimenti della coppia. Ma le novità non finiranno qui: proprio nella puntata che andrà in onda oggi sul canale spagnolo RTVE, Teresa deciderà di confessare tale notizia anche all'amica Cayetana. Quest'ultima, che da tempo è a conoscenza di questo amore, sarà quindi costretta a fare buon viso a cattivo gioco nei confronti dell'amica, per la quale proverà un sentimento molto forte (tanto da essere paragonato ad una vera storia d'amore). E mentre Cayetana vivrà con dei sentimenti contrastanti questa sorprendente notizia, Teresa e Mauro sfoggeranno il loro grande amore passeggiando per le vie di Acacias 38 come una vera coppia di fidanzati. Potranno cantare vittoria o sarà ancora troppo presto? Non dimentichiamo che Mauro deve fare i conti anche con le intromissioni di Sonia, mentre per Teresa ci sarà un uomo pronto a tutto per conquistare il suo cuore ovvero il collega Fernando. Chi la spunterà in questo gioco a quattro? Non mancheranno i colpi di scena nella soap Il Segreto, le tensioni tra Donna Francisca e Raimundo hanno caratterizzato per diversi mesi le puntate spagnole. Ma proprio quando questo amore sembrava dimenticato per sempre e la coppia era pronta a compiere una nuova vendetta, è accaduto qualcosa di inaspettato: i genitori di Tristan non sono più riusciti a nascondere i loro sentimenti e in occasione della festa di fine anno si sono scambiati un lungo bacio appassionato, il primo dopo una lunga separazione. Ma le buone notizie per i fans di questa coppia non finiscono qui: questo sorprendente riavvicinamento ha fatto capire loro che non si è trattato solo di un fatto isolato e che il loro amore è forte come il primo giorno. Entrambi hanno ammesso non solo di essere molto innamorato l'uno dell'altra ma di non potere vivere lontani. Dovremo prepararci ad un nuovo trasferimento alla villa? Le anticipazioni relative agli episodi di questa settimana non fanno altro che confermare quelli che erano i sospetti della vigilia: Donna Francisca e Raimundo tenteranno una nuova avventura insieme ma questa volta si diranno certi che sia per sempre. Niente e nessuno potrà separarli: tirerà presto aria di fiori d'arancio? La questione potrebbe finalmente portare al lieto fine anche se il ritorno di Garrigues a Puente Viejo non promette nulla di buono per la Montenegro: il figlio naturale di Salvador Castro in passato le aveva causato problemi a non finire e le motivazioni della sua nuova apparizione in paese non sono affatto positive per la donna che ha rappresentato la causa di tutti i suoi problemi. Raimundo ha cercato di mettere le cose in chiaro, confrontandosi con Cristobal e chiedendo a lui le sue vere intenzioni. Apparentemente l'ex Sovrintende sembra essere sincero, affermando che Donna Francisca non ha più nulla da spartire con lui. Ma davvero dovremo credergli?

