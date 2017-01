L'UOMO DAI 7 CAPESTRI/ Su Rete 4 il film con Ava Gardner e Jacqueline Bisset

L'UOMO DAI SETTE CAPRESTI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST - L'uomo dai sette capestri è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 16.35. "The Life and Times of Judge Roy Bean" è il titolo originale della pellicola dal genere western che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1972. La regia è di John Huston e il cast comprende attori bravissimi e famosi come Ava Gardner, Jacqueline Bisset e Paul Newman. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'UOMO DAI SETTE CAPRESTI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Roy Bean (Paul Newman) è un temuto brigante che mette a segno un colpo dopo l'altro. Quando giunge in un villaggio nei pressi di Rio Pecos, il bandito viene riconosciuto e aggredito dalle persone del posto, che vorrebbero per lui la condanna a morte per impiccagione. Dopo aver ucciso i suoi aggressori, Roy si impossessa di un saloon e decide di trasformarlo in una sorta di aula di tribunale, di cui egli stesso sarà giudice e deciderà in merito alle questioni di legge. ll piccolo villaggio si trasforma ben presto in una tranquilla cittadina, comandata dal giudice e dai suoi uomini. La vita privata di Bean è abbastanza soddisfacente, la sua compagna Maria Elena (Victoria Principal) sta per dargli una figlia ma muore per dare alla luce la bambina, alla quale le sarà dato il nome di Rose. Quando muore Maria Elena le cose cambiano, i cittadini sono chiamati ad eleggere un nuovo sindaco e la scelta cade su Frank Gass. Questi, che non ha mai provato una vera simpatia per Roy Bean e non ha mai approvato il suo modo di fare giustizia, comincia a dargli la caccia. Bean si allontata dal villaggio, per ritornarvi circa vent'anni dopo, per il solo gusto di vendicarsi del vecchio sindaco. Gass nel frattempo è diventato un grande industriale petrolifero e spadroneggia nell'intero territorio texano, quando viene a sapere che il giudice è tornato, Gass tenta di tenerlo buono minacciando di ammazzargli la figlia Rose (Jacqueline Bisset). La cittadina diventa teatro di violenti scontri, mentre il villaggio è in balia delle fiamme, il giudice muore e così pure il vecchio sindaco. A distanza di anni, nella cittadina giunge una famosa cantante, Lillie Langtry (Ava Gardner). Prima di ogni altra cosa, la star visiter il vecchio saloon di Roy, trasformato ormai in un vero museo, per onorare la memoria del giudice Bean.

