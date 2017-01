LA REGOLA DEL SILENZIO/ Su Rai 3 il film con Robert Redford e Shia LaBeouf

LA REGOLA DEL SILENZIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - La regola del silenzio è il film in onda su Rai 3 oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 21.15. "The Company You Keep" è il titolo in lingua originale della pellicola dal genere drammatico del 2012 che si ispira al racconto del 2003 di Neil Gordon. Per quanto riguarda la sua regia, essa è stata curata da Robert Redford, bellissimo e celebre divo Hollywoodiano che ha realizzato anche una brillante carriera dietro alla macchina da presa, i suoi film si caratterizzano sempre per impegno e per ampio respiro narrativo, come testimoniato da film come "In mezzo scorre il fiume", "L'uomo che sussurrava ai cavalli" e "Leoni per agnelli". Redford riserva per sé il ruolo del protagonista, accanto a lui, però, troviamo attori di ottimo livello che rendono davvero pregiato il cast che sarà possibile apprezzare durante la trasmissione del film. Il suo coprotagonista è Shia LaBeouf, interprete californiano classe 1986 che ha recitato per registi di grande prestigio come, ad esempio, Alex Proyas, Michael Bay, Emilio Estevez, Steven Spielberg, Oliver Stone e Lars von Trier. Ricordiamo anche la presenza di alcune attrici di grande livello, la prima è la splendida Julie Christie, attrice britannica che tutti ricordano nel ruolo della coraggiosa Lara per cui perdeva la testa del protagonista di "Il dottor Zivago". La seconda, invece, è l'affascinante Susan Sarandon, una delle interpreti hollywoodiane più talentuose ed impegnate degli ultimi cinquant'anni, protagonista di film di grande spessore come "Dead Man Walking", "Thelma e Louise" e "L'olio di Lorenzo". Ma vediamo adesso l atrama del film nel dettaglio.

LA REGOLA DEL SILENZIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Un padre single da poco rimasto vedovo di nome Jim Grant (Robert Redford) è un avvocato rispettabile che cresce da solo la sua adorata figlioletta, nessuno sa che la sua identità è solo una copertura. Un tempo, il nostro protagonista militava in Weather Underground, associazione terroristica che sul finire degli anni Sessanta aveva messo in atto una lunga sere di attentati dinamitardi che avevano provocato non poche vittime. Il suo vero nome è Ben Shepard ed è ancora ricercato dall'FBI per una rapina ad una banca, avvenuta in Michigan molti anni prima, durante la quale aveva perso la vita una guardia giurata. La sua copertura salta quando Sharon Solarz (Susan Sarandon), un altro membro dei Weather Underground, viene arrestata il 3 ottobre 2011, la donna viene tradotta in carcere. L'attenzione mediatica sull'organizzazione a delinquere si riaccende improvvisamente: un giovane giornalista di grande ambizione chiamato Ben Shepard (Shia LaBeouf) decide di seguire questa storia, sperando che uno scoop di alto livello possa farlo diventare un professionista di fama nazionale. Il suo editore, Ray Fuller (Stanley Tucci), lo incarica di seguire Diana (Anna Kendrick), agente dell'FBI ed ex-fidanzata di Ben, la donna gli consiglia di cercare Billy Cusimano (Stephen Root), un vecchio hippy che ha alle spalle una storia di arresti per spaccio di droga che al momento gestisce un negozio di generi alimentari biologici. Si tratta di un vecchio amico di Sharon Solarz e di un ex assistito di Jim. Billy è deluso dal fatto che Jim si sia rifiutato di assumere la difesa di Sharon, la sua amarezza lo porta a sbottonarsi in modo eccessivo di fronte al giovane giornalista. Ben capisce subito che l'avvocato è in qualche modo coinvolto in questa spinosa faccenda ed inizia a seguirlo per cercare di comprendere quale sia stato il suo ruolo nel delitto di tanti anni prima. Jim si accorge immediatamente che l'aria è cambiata e, quindi, carica in macchina la piccola Isabel (Jackie Evancho) e le propone una gita, cercando di depistare i suoi inseguitori. Il giovane reporter, però, viene a sapere che Mimi Lurie (Julie Christie), una ex socia di Ben e di Sharon, vive da molti anni in Canada: intuisce che, con ogni probabilità, è proprio questa la meta del disperato fuggitivo.

