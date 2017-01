LAURA PIRAS/ Il personaggio di Carolina Crescentini: un bacio con Giuseppe Lojacono? (I bastardi di Pizzofalcone, seconda puntata 10 gennaio 2017)

LAURA PIRAS, COSA HA FATTO IL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA CAROLINA CRESCENTINI? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, SECONDA PUNTATA 10 GENNAIO 2017) - Il pubblico ministero Laura Piras, interpretata dalla bravissima, bella Carolina Crescentini, fin'ora ha avuto modo di avere poco spazio nella fiction di Rai 1 I bastardi di Pizzofalcone. Nel poco che si è potuto mostrare, però, ha fatto capire che ci tiene a conoscere bene la persona che ha di fronte e che non si lascia incantare dalle belle parole. Come tutti gli altri personaggi anche lei nasconde qualcosa che verrà fuori solo in futuro. Facendo un'analisi critica del personaggio si evince che il suo carattere è fermo e deciso, come uno scudo per proteggersi da qualcosa che l'ha ferita in passato. Non ha fatto parte di una scena chiave precisa, ma il suo discorso con l'ispettore Giuseppe Lojacono ha fatto in modo che lui e il team che guida ricevessero l'incarico dalla questura. Inoltre, partecipando attivamente all'indagine, ha dato una grossa mano a raggiungere la soluzione finale. Come accennato, il suo personaggio verrà fuori con il prosieguo delle puntate: fin'ora ha fatto capire che ci tiene a far bene il suo lavoro e a fidarsi delle persone giuste. Oltre a ciò, però, ha mostrato anche un lato oscuro laddove e ora sarà necessario capire quale sergreto nasconde. La seconda puntata de I bastardi di Pizzofalcone prenderà il via proprio stasera, martedì 10 gennaio 2017.

LAURA PIRAS, COSA ACCADRÀ STASERA AL PERSONAGGIO INTERPRETATO DA CAROLINA CRESCENTINI? (I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, SECONDA PUNTATA 10 GENNAIO 2017) - Nel futuro di Laura Piras, protagonista della serie I bastardi di Pizzofalcone interpretata da Carolina Crescentini, bisognerà certamente capire dove si reca durante quelle che lei chiama le sere della pizza. Aperto rimane anche il rapporto con l'Ispettore Giuseppe Lojacono, con il quale è scattta subito la famosa scintilla e un'attrazione innegabile per i due protagonisti. Stando alle immagini di anticipazioni, sembra proprio che durante la seconda puntata di oggi, 10 gennaio, tra Laura Piras e Lojacono ci sarà un primo bacio... Come andrà avanti la cosa?

