LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3 / Anticipazioni del 10 gennaio 2017: Wes vende Annalise alla Polizia!

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella seconda serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 3, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Intuito materno". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Michaela (Aja Naomi King) si precipita fuori di casa dopo aver cercato di parlare con Asher (Matt McGorry) ed infine esce di casa di corsa, mentre i pompieri domano le fiamme. Tre settimane prima, Bonnie (Liza Weil) rivela ad Annalise (Viola Davis) di aver incontrato Frank (Charlie Weber) perché confessasse l'omicidio di Mahoney (Adam Arkin), ma l'avvocato non può parlare perché potrebbe incastrarli per Sam (Tom Verica). Le tensioni ci sono anche fra Laurel (Karla Souza) e Wes (Alfred Enoch), mentre quest'ultimo scopre da Maggy (Corbin Reid) che la Polizia lo sta cercando. Annalise però riesce a fermare il ragazzo con le minacce. Intanto, Asher decide di lasciare Michaela perché non ha ancora preso sul serio la loro relazione. Il giorno dopo, Annalise incarica Bonnie di sorvegliare Wes ed accetta le regole per il reintegro, fra cui anche che né lei né qualcuno dei K-Five venga coinvolto in vicende giudiziarie. L'avvocato assume poi il caso di una veterana dell'esercito, Dani Alvodar (Alyssa Diaz), accusata di aggressione aggravata e alcolismo. Simon (Behzad Dabu) vince la possibilità di difenderla, suggerendo di fare leva sulla pstd. Mentre fra Annalise e Bonnie continuano ad esserci delle tesioni, Laurel lascia un altro messaggio a Frank. Il giorno dopo, la Atwood (Milauna Jackson) prende le parti dell'accusa ed annienta in pochi istanti la strategia di Annalise. Michaela capisce tuttavia che Dani ha mentito riguardo ad un particolare. Nel frattempo, Connor (Jack Falahee) accusa Wes di essere la causa dei loro guai e gli assicura che lo ucciderà se andrà alla Polizia. Quella sera, Nate (Billy Brown) ferma Annalise per parlarle di Wes e le rivela anche di avere una relazione con la Atwood. L'avvocato confessa invece a Wes il motivo che la spinge ad odiare Frank e riesce anche a rivelare la verità su Dani, togliendosi allo stesso tempo ogni possibilità. Quella sera, Oliver conosce un nuovo ragazzo, mentre Michaela ammette di essere spaventata da ciò che prova per Asher. Dopo aver lasciato Maggie, Wes raggiunge Laurel, che a quel punto gli rivela i propri sentimenti. Poche ore dopo, Annalise scopre che la responsabilitàdell'omicidio di Mahoney ricaduta sul suo priogenito Charles (Wilson Bethel) e che è stato di sicuro Frank a mettere l'arma del delitto nell'auto del ragazzo. Nel presente, Michaela si precipita a casa di Asher e lo trova nel mezzo di una festa, ubriaco. Lo informa che qualcuno è morto e scopre che Annalise li aveva chiamati perché la raggiungessero.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "INTUITO MATERNO" - La Polizia comunica ad Annalise il motivo del suo arresto: omicidio colposo. Un testimone anonimo ha infatti depositato una dichiarazione contro di lei. Alcune settimane prima, Wes decide di mentire alle autorità e colloca Charles sulla scena del crimine. Annalise prende in carico invece tre clienti, accusati dall'anziana madre di averla avvelenata. Contro di loro una serie di sms ed email in cui ipotizzavano il modus operandi, ma i tre fratelli rivelano che in realtà Edith è una donna malvagia. Avvisano inoltre tutti che farà qualsiasi cosa pur di sfruttare i punti deboli di chi ha di fronte. Il caso farà riflettere molto l'avvocato, soprattutto per via del suo rapporto con i K-Five. Invita infatti i ragazzi ad esternare le loro emozioni, preferendo tacere e subire il loro rancore, la delusione, la frustrazione e molto altro. Intanto, Oliver fa dei passi in avanti verso Connor, ma riprendono a litigare come sempre. A quel punto Connor ripiomba nel vortice dell'alcool e riprende a fare sesso promiscuo. Nel presente, Wes accetta di vendere Annalise alla Polizia in cambio dell'immunità.

