MASTERCHEF ITALIA 2017 / Ed. 6 news: Bruno Barbieri delizia il palato dei fans con le sue ricette (Oggi, 10 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 NEWS: LE RICETTE DI BRUNO BARBIERI – I fans di Masterchef Italia 6, oltre a seguire l’appuntamento del giovedì sera, hanno la possibilità di seguire la striscia quotidiana in cui è possibile imparare alcune famose ricette degli chef. Dopo il successo ottenuto con il risotto con le rane di Antonino Cannavacciuolo è arrivato il momento d’imparare a preparare la frittella di riso con estratto di pomodoro e basilico in guazzetto di friggione e peperoni, proposta dallo chef Barbieri durante il Menù di Gala per Costa. Lo chef Bruno Barbieri presenterà la ricetta nella puntata di Masterchef Italia 6 che andrà in onda giovedì 12 gennaio al termine della quale ci saranno altre due eliminazioni. Dopo l’eliminazione di Lalla e Antonella, chi lascerà la cucina più famosa del talent show culinario? I fans sperano che i giudici Carlo Cracco, Antonino Canavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich mandino a casa Margherita, indicata dal pubblico, dopo la terza puntata di Masterchef Italia 6 come la cattiva del gruppo. Margherita, infatti, nel corso della scorsa puntata, ha dato vita ad un acceso battibecco con Mariangela scatenando la reazione dei telespettatori che si sono scagliati in massa contro di lei. Sarà, dunque, Margherita a lasciare Masterchef Italia 6?

© Riproduzione Riservata.