NINA 2 / Anticipazioni puntata del 10 gennaio 2017: l'infermiera è incinta, chi è il padre del bambino?

NINA 2, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Fox Life trasmetterà due nuovi episodi di Nina 2, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Uno scherzo pericoloso" e "Ricominciare da capo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: Nina (Annelise Hesme) realizza solo al mattino di quanto è successo con Costa (Thomas Jouannet), grazie alla testimonianza di Nadine (Marie Vincent). Quando le donne si incamminano verso l'ospedale, trovano Proust (Grégoire Bonnet) alle prese con un ferito grave di un incidente stradale. Anche la struttura ospedaliera è impegnata da numerosi pazienti, per via di un incidente ferroviario che ha colpito molte persone. Intanto, Nina continua a pensare a Costa ed alla sua relazione con la nuova compagna. A questo si aggiunge il nuovo ragazzo di Lily (Léa Lopez), con cui sembra aver stretto un legame molto forte. Senza considerare la presenza nella sua vita di Bensaid ed il loro rapporto. Anche la vicinanza fra l'infermiera e Proust non è delle migliori, dato che il medico vorrebbe che Nina riprendesse gli studi e diventasse chirurgo. Dopo aver riflettuto a lungo, Nina decide di allontanare sia Costa che Bensaid, in attesa di capire come agire. Un veterano di guerra, Nicolas Bourget (Edouard Collin), viene ricoverato d'urgenza con sintomi contrastanti. I medici non sanno cosa possa avere ed in più Proust crede che si tratti solo di stress post traumatico. Tutto peggiora quando dopo un lungo ricovero l'uomo mostra segni di cancrena ad una delle gambe e sono costrette ad amputarla. Anche Sandrine (Astrid Veillon), un'amica di Costa, viene ricoverata per via di alcuni sintomi, di cui non si conosce la causa. Quella notte, la donna si strappa la flebo e raggiunge il magazzino, dove beve un po' di detersivo per proseguire con il suo piano. Nina però si prende cura con amorevolezza di Sandrine, tanto da far capire alla sua rivale in amore che non si tratta di una persona meschina come aveva pensato. La paura di perdere Costa, tuttavia, non le permette di ragionare con lucidità. Intanto, Nadine controlla Nicolas, che sta avendo delle allucinazioni dovute alla febbre troppo alta e viene aggredita alla gola. L'ex militare crede infatti di trattarsi ancora al fronte e la vede come minaccia, realizzando cos'è successo solo poco dopo. Trascorsi i giorni, Nina capisce che non può fare a meno di Costa, che in quel momento sta attraversando anche delle tensioni con Bensaid. Alla fine, entrambi decidono di informare Lily che hanno ripreso a vedersi ancora.

NINA 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "UNO SCHERZO PERICOLOSO" - Nina scopre di essere rimasta incinta dell'ex marito Costa, ma come annunciare la notizia se ci sono ancora delle cose da risolvere nel loro rapporto? Messo da parte il dilemma, l'infermiera si occupa di due adolescenti che sono stati ricoverati in ospedale dopo l'ingestione di alcune figurine che riportano la scritta "fuck" e "you". Leo invece si prenderà cura della trentenne Camille, che soffre di dolori allo stomaco inspiegabili e viene controllata a vista dal marito molto apprensivo, Benjamin.

NINA 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 4 "UNO SCHERZO PERICOLOSO" - Mentre tutto il personale si trova sotto pressione, soprattutto Nadine, il direttore dell'ospedale riferisce a Costa di essre il figlio di un amico del padre. Nicolas continua a rimanere ricoverato in ospedale, sotto la supervisione di Leo, e la forte vicinanza con Nadine non fa che aumentare una forte attrazione fra i due. Anche Sandrine continua ad essere ricoverata in ospedale, ma Costa scopre molto presto che la donna sta in realtà cercando di attirare la sua attenzione nel tentativo di farlo innamorare di lei. Sandrine è infatti segretamente innamorata di Costa da tantissimi anni ed è disposta a fare di tutto pur di averlo tutto per sé.

br/>© Riproduzione Riservata.