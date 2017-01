Naomi Campbell / Misteriosa polvere bianca sul tavolo ai Golden Globes 2017, il mistero del video (oggi, 10 gennaio 2017)

NAOMI CAMPBELL, MISTERIOSA POLVERE BIANCA SUL TAVOLO AI GOLDEN GLOBES 2017 (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Naomi Campbell è tornata al centro delle polemiche a causa di un video che sta girando sul web e che la vede seduta a un tavolo ai Golden Globes 2017 con accanto una misteriosa polvere bianca sistemata come una striscia. Il video è stato rimosso poco dopo ma sono stati in tanti che lo hanno salvato e che lo stanno facendo girare per il web, dicendo che Naomi Campbell stava facendo uso di droga. La top model non ha replicato alle illazioni e per adesso si è chiusa nel silenzio. Sono tanti i suoi fan che però hanno difeso Naomi Campbell, dicendo che quello visto ai Golden Globes 2017 era un taglio nel tavolo e che non poteva essere droga, dato che non si sarebbe mai messa a consumare stupefacenti in mezzo a tutti i personaggi del mondo dello spettacolo presenti ai Golden Globes 2017. Quale sarà la verità? Aspettiamo che sia la Pantera Nera a prendere parola e a spiegare la sua versione dell'accaduto.

NAOMI CAMPBELL, MISTERIOSA POLVERE BIANCA SUL TAVOLO AI GOLDEN GLOBES 2017: IL DIFFICILE PASSATO CON LA DROGA (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Naomi Campbell in passato ha avuto dei problemi di dipendenza dagli stupefacenti, e per molti anni ha fatto uso di droghe. Lo ha confessato lei stessa in diverse interviste - tra le quali una a Repubblica - dove ha spiegato che la sua vita sregolata la stava uccidendo. Aveva iniziato per ribellione, ha più volte detto, fino a che "la cocaina mi stava ammazzando: nel periodo buio della dipendenza, mi aveva davvero ridotta ai minimi termini", confessa a Repubblica. Naomi Campbell ha sempre detto di essersi disintossicata e di non fare più uso di stupefacenti, anche se in molti hanno sempre pensato che non ne fosse mai uscito. Adesso, questo video: che Naomi Campbell ci sia ricascata? Speriamo davvero di no, anche perché negli ultimi anni ha vissuto un periodo di rinascita nella sua carriera di attrice e modella, che potrebbero davvero renderle la vita piena e felice, cosa che la dipendenza da droghe ovviamente non può fare.

© Riproduzione Riservata.