OROSCOPO PAOLO FOX 2017 / Previsioni di oggi 10 gennaio a Latte e Miele: Ariete, Pesci, Gemelli, Bilancia, Cancro, Leone e gli altri

OROSCOPO 2017 DI PAOLO FOX, PREVISIONI DI OGGI 10 GENNAIO A LATTE E MIELE - L'Oroscopo 2017 di Paolo Fox è uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle stelle. L'astrologo più famoso e "televisivo" d'Italia torna a parlarci di previsioni e di astri dai microfoni di Latte e Miele, un appuntamento quotidiano con cui scopriamo tutto ciò che riguarda i segni dello Zodiaco. Siamo ormai alla seconda settimana di gennaio e questo vuol dire che entro pochi giorni ci saranno nuove evoluzioni planetarie. I futuri transiti potrebbero per esempio avvantaggiare o sfavorire sia i progetti che le relazioni sentimentali. Come sempre, ci ripete sovente Paolo Fox, il consiglio è di verificare tutto quello che le stelle ci suggeriscono.

TUTTI I SEGNI Vediamo nel dettaglio l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox per tutti i segni dello Zodiaco: ARIETE - I nati del segno si trovano in bilico fra disagio e opportunità e quindi è un periodo in cui si possono fissare nuove mete da raggiungere. Per i contatti importanti, si consiglia di agire in questa giornata, mentre se al vostro fianco non avete l'amore giusto, lo capirete. Dal mese di febbraio Venere si troverà nel segno e ci rimarrà a lungo: c'è tempo per decidere e capire. TORO - L'unica pecca dei nati del segno è la tendenza a spendere soldi e per questo motivo tutti coloro che hanno fatto un investimento in passato, adesso devono fare qualcosa in più per il proprio conto corrente. Per l'amore il cielo è luminoso: il Toro quando si innamora non perde la passione e potrebbe anche perdonare una persona che è stata scorretta. Attenzione che la "grazia" verrà concessa una sola volta. GEMELLI - C'è voglia di emergere nonostante Saturno Opposto, che rappresenta un ostacolo da superare. Alcune situazioni richiedono il massimo dell'attenzioe e non possono essere ignorate. Venerdì e sabato saranno le giornate migliori, mentre oggi si devono evitare polemiche, anche in amore. CANCRO - Prima di aprile-maggio non sarà possibile cambiare un accordo, non per incapacità ma proprio per il tipo di contratto stipulato dai nati del segno. In ambito lavorativo occorre essere più razionali e non seguire l'istinto. Le giornate migliori saranno mercoledì e giovedì. LEONE - Le vicende sentimentali in questo periodo sono un po' controverse, dopo mesi passati in posizione vincente. Questo gennaio non porta una grande carica, ma il 2017 in generale sì. Da febbraio arriva una bella Venere a consacrare un sentimento o ad identificare la voglia di amare. Periodo neutrale per il lavoro. VERGINE - I nati del segno sentono una certa lontananza in amore o perché si è lontani fisicamente, oppure perché l'amore manca. I nati Vergine sono diffidenti di natura ed hanno paura a lanciarsi verso nuove relazioni. Questo non vuol dire mettere un freno ai sentimenti. BILANCIA - Questo martedì invita a farsi forza e aiuta a capire quali sono le strategie migliori per uscire da un periodo non difficile ma di grandi scelte. I nati del segno vorrebbero percorrere tutte le strade, ma prima o poi si deve prendere una decisione. Chi ha fatto una scelta non se ne pentirà. SCORPIONE - I nati del segno hanno bisogno di riflettere e di parlare e proprio per questo anche il dialogo amoroso riuscirà meglio. Gennaio sarà un mese che vedrò Venere e Marte in ottimo aspetto: è il momento di fare gli incontri migliori. Attenzione alla forza ed alla forma fisica: da rimettere in sesto. SAGITTARIO - È un periodo un po' polemico per tutti i nati del segno. Gennaio sarà un mese confuso che bisogna solo lasciar passare. Da venerdì comincerà un nuovo ciclo di vita o finirà un ciclo di cure e tensioni iniziate dall'estate precedente. CAPRICORNO - I nati del segno affrontranno una giornata molto particolare. In generale il Capricorno ama dare regole agli altri e si impegna per cambiare la propria vita. Da questa sera si potrebbe vivere qualche tensione, ma si può pensare al futuro con serenità anche in amore. ACQUARIO - I nati del segno affronteranno qualche perplessità, anche per quanto riguarda l'aspetto fisico. E' importante avere cura della propria salute, meglio rimediare. Attenzione anche ai rapporti, che potrebbero subire nei prossimi giorni un forte scossone. PESCI - I nati del segno potranno contare su Marte e Vere in ottimo aspetto, nonostante la Luna si troverà invece in posizione dissonante. L'umore non è eccezionale ma le occasioni non mancheranno.

