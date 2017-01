POMERIGGIO 5/ Barbara D’Urso torna su Canale 5: si parlerà anche oggi di diete? (puntata 10 gennaio 2017)

POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO TORNA SU CANALE 5: DI CHE COSA SI OCCUPERÀ OGGI, 10 GENNAIO 2017? - Barbara D’Urso è pronta a tornare in scena: dopo il rientro di ieri, la conduttrice guiderà anche oggi - martedì 10 gennaio 2017 - un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano delle reti Mediaset che si occupa di cronaca, attualità e spettacolo. La ripartenza dopo le festività natalizie ha segnato, nella prima fascia di messa in onda, uno share pari al 17.5% con 2 milioni e 308mila spettatori al seguito: un buon risultato per la D’Urso, che è tornata ad occuparsi del caso di Roberta Ragusa, e non solo. La puntata di ieri si è infatti concentrare anche su un pensiero che, specie dopo il Natale e il Capodanno, è fisso nella mente di molti: la dieta. Quando arrivano le feste, si sa, qualche chiletto è inevitabile prenderlo, ed è proprio con questa affermazione che la presentatrice ha dato nuovamente il via alla seconda parte dell’edizione di Pomeriggio 5. Di quali argomenti si occuperà più tardi Barbara D’Urso? “Quasi pronti a farvi compagnia con #Pomeriggio5” si legge sulla pagina Twitter ufficiale della trasmissione “Nell’attesa aspettiamo i vostri #selfie per #Barbara!”. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle 17.10 circa per scoprire tutte le novità in programma: clicca qui per vedere il tweet di Pomeriggio 5 direttamente dall’account ufficiale.

© Riproduzione Riservata.