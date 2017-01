QUALCOSA DI SPECIALE/ Su Rai Movie il film con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart

QUALCOSA DI SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST - Qualcosa di speciale è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola romantica che è stata realizzata nel 2009. Il tagline del film è "A volte, quando meno te lo aspetti...", una frase legata alle varie vicende della pellicola. I compiti di regia sono stati realizzati da Brandon Camp e del cast hanno fatto parte attori di fama internazionale, come Jennifer Aniston nel ruolo di Eloise, Aarn Eckhart in quello di Ryan Burke, Dan Fogler nei panni di Lane e Judy Greer ha dato il volto a Marty. Tra gli altri interpreti val la pena ricordare Martin Sheen nei panni del suocero di Ryan, Frances Conroy (una donna di mezz'età, madre di Eloise), Joe Anderson nei panni di Tyler e Jochn Carroll Lynch ha avuto modo d'interpretare Walter. Il titolo originale d lavoro è Love Happens (ovvero l'Amore accade). Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI SPECIALE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia è incentrata su Ryan Burke, un uomo rimasto vedovo per colpa di una fatalità avvenuta molti addietro. Quest'ultimo è solitario, spesso vittima di attacchi nostalgici e di ricordi che interessano soprattutto sua moglie. Per diminuire il suo dolore, decide di scrivere un libro. In questo modo cerca d'incanalare le sue emozioni negative sulle pagine dello stesso. In questo libro scrive di come poter superare la perdita di una persona cara, senza contare che egli stesso non è riuscito a superare in tutto e per tutto la grave perdita. In poco tempo il suo libro diventa un vero e proprio successo ottenendo critiche positive sia da parte del pubblico che dei critici letterari. Così Peter diventa un guru dell'argomento che interessa la perdita di propri cari. Un bel giorno egli è costretto ad andare a Seattle, dove dovrebbe tenere uno dei suoi seminari sull'argomento "perdita". Qui incontra Eloise Chandler, una bella donna che nel corso della sua vita ha subito moltissime delusioni in tema d'amore, senza riuscire a trovare quello giusto. Eloise non sembra voler una relazione sentimentale con nessuno, in quanto capisce che potrebbe andare male e finire peggio di quelle precedenti. Tra i due, però, scatta la scintilla e Ryan si trova in una condizione psicologica devastante. Da un lato crede di amare Eloise, dall'altro sente ancora dolore nel suo animo. Dall'altro lato, Eloise fa molta fatica a lasciarsi andare per paura di soffrire molto. Tra i due, entrambi vittime delle proprie sofferenze, è Eloise quella che fa il primo passo e aiuta Ryan ad aprire gli occhi sulla sofferenza. Così Ryan si trova a dover lui stesso mettere in pratica le cose che consiglia nel suo libro, fino a incontrare i genitori di lei. Pur sapendo di non essere un esperto in materia, Ryan continua comunque con i suoi seminari e le lezioni sul tema. In questo modo egli continua a mentire a sé stesso e al vasto pubblico che lo ama.

