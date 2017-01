QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI/ Oggi, martedì 10 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché. Quando tornerà la fiction?

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, OGGI NON VA IN ONDA (martedì 10 gennaio 2017) - Coloro che si sono appassionati alla storia di Maria Sonsoles e di Ramon Serrano, nella miniserie spagnola firmata Telecinco Quello che nascondono i tuoi occhi, rimarranno piuttosto delusi stasera - martedì 10 gennaio 2017 - quando sintonizzandosi sul piccolo schermo di Canale 5 scopriranno che non andrà in scena la terza puntata in scaletta. Dopo il debutto dello scorso 3 gennaio, Quello che nascondono i tuoi occhi è tornata in scena lo scorso venerdì: il terzo appuntamento avrebbe dovuto prendere il via proprio stasera, ma a causa degli scarsi risultati di audience Mediaset ha deciso di proporre il gran finale solo prossimanente, anche se al momento non è ancora stato deciso il giorno. Il primo episodio della fiction aveva infatti portato a casa uno share del 12.37% con 3 milioni di telespettatori, ma durante il secondo appuntamento gli ascolti di Quello che nascondevano i tuoi occhi si sono abbassati ulteriormente, raggiungendo il 9.35% di share e soglia 2 milioni e 206mila spettatori. Questi dati devono aver contribuito alla decisione che ha portato al cambio di fascia oraria. Al posto di Quello che nascondevano i tuoi occhi stasera Canale 5 manderà in onda il film Buongiorno papà, con Raoul Bova, Edoardo Leo e Marco Giallini.

