RICCHI E POVERI / Il gruppo ospite da Cristina Parodi: una famiglia a cui manca però Franco Gatti (La Vita in Diretta, oggi 10 gennaio 2017)

RICCHI E POVERI, IL GRUPPO OSPITE A LA VITA IN DIRETTA: UNA FAMIGLIA A CUI MANCA FRANCO GATTI (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - A La Vita in Diretta arrivano a sorpresa i super ospiti di giornata: i Ricchi e Poveri tornano in tv a pochi giorni dopo la partecipazione, con tanto di canzoni suonate dal vivo, allo speciale Affari Tuoi della Lotteria Italia il giorno dell’Epifania. Angelo Sotgiu e Angela Brambati, il biondo e la brunetta dei Ricchi e Poveri, sono ormai indissolubili e hanno mantenuto il gruppo attivo nonostante il ritiro dalle scene e dalla carriera di Franco Gatti, il grande terzo violino dei cantanti. Siamo una famiglia, raccontano anche a La Vita in Diretta dopo aver cantato Sarà perché ti amo e un medley di grandi successi del passato: «anche dopo l’addio di Franco siamo ancora una famiglia, ma ci manca tanto lui. È stato un cambiamento importante. Ma la gente ci considera un po’ come di famiglia: se uno va via, non è che gli altri non li saluti più», avevano raccontato in una recente intervista a Vanity Fair. Lo storico trio ha però di recente perso un pezzo importante. Da circa un anno sono ormai divenuti un due dopo l'abbandono di Franco Gatti. Il cantante ha deciso di abbandonare la carriera dopo l'inaspettata e prematura morte di suo figlio. Angelo Sotgiu e Angela Brambati hanno ovviamente compreso la scelta del loro collega, più che giustificata. Come hanno confidato loro stessi in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, le cose, dopo il terribile lutto, sono nettamente cambiate

