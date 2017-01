SANREMO 2017 / Festival News, Carlo Conti e Maria De Filippi insieme al Teatro Ariston? Arriva l’opinione di Paolo Bonolis (Oggi, 10 gennaio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: L’OPINIONE DI PAOLO BONOLIS SULLA CONDUZIONE DI CARLO CONTI E MARIA DE FILIPPI – E’ ufficialmente partito il countdown per il Festival di Sanremo 2017. Dal 7 febbraio, Carlo Conti condurrà il suo terzo Sanremo. Ad affiancarlo, secondo voci sempre più insistenti e che dovrebbero essere confermate nella conferenza stampa di presentazione di domani, mercoledì 11 gennaio, dovrebbe esserci Maria De Filippi. Una coppia eccezionale che ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico, sempre più innamorato della regina di canale 5. A commentare la probabile presenza di Maria De Filippi sul palco del Teatro Ariston accanto a Carlo Conti è Paolo Bonolis che, chiamò la De Filippi nel suo Sanremo del 2009. “Maria De Filippi e Carlo Conti sono una bella coppia”, spiega Paolo Bonolis, “insieme potrebbero fare molto bene. Maria partecipò all’edizione 2009 e credo si divertì, tanto che ci ha messo 7 anni per tornare. La mia prima edizione, quella del 2005, fu una vera rivoluzione. Si è poi proseguito in quella direzione e – se dovessi tornare – vorrei provare a rivoluzionare ancora, anche se all’Ariston è rimasto poco da rivoluzionare”. Per Carlo Conti e Maria De Filippi è arrivata la promozione di Paolo Bonolis. Arriverà anche quella del pubblico?

