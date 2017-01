SHADOWHUNTERS 2 / Anticipazioni puntata 10 gennaio 2017: Jace catturato dal WPNY!

SHADOWHUNTERS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella mattinata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Netflix renderà disponibile un nuovo episodio di Shadowhunters 2, in anteprima assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Una porta sulle tenebre". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Clary (Katherine McNamara) riesce a sfruttare un portale per raggiungre Jace (Dominic Sherwood), ma vengono attaccati subito dopo dagli uomini di Valentine (Alan Van Sprang) e sono costretti di nuovo a dividersi. Jace viene infine rapito e torturato a lungo. Al rientro alla base, Alec (Matthew Daddario) va in escandescenza perché nessuno riesce a trovare il fratello ed a causa del suo atteggiamento viene destituito. Clary incontra poi la madre, con cui chiarisce tutto quello che è successo in precedenza ed i segreti che ha mantenuto con lei per tanti anni. Poco dopo, il Clave entra in uno stato d'emergenza a causa dell'ultima azione di Valentine e Victor Alertree (Nick Sagar) viene incaricato di gestire le operazioni, a partire dal ritrovamento di Jace. Tutti gli shadowhunters vengono confinati inoltre in via precauzionale, in attesa di perlustrare il posto ed interrogare tutti coloro che hanno partecipato all'operazione di recupero. Durante l'interrogatorio, Victor chiede a Clary se sia ancora sicura che Jace sia dalla loro parte, insinuando che stia collaborando in realtà con Valentine. Il fatto che li abbia avvisati della trappola, rende il sospetto ancora più forte. Intanto, Valentine rivela a Jace che la madre l'ha abbandonato a Iris e che è stato lui ad accudirlo. Gli mostra infine che cos'è successo in realtà alla madre, ammettendo infine di aver fatto degli esperimenti su di lui in modo da renderlo più veloce rispetto agli altri. Jace è infatti l'unico ad avere nel suo corpo sangue demoniaco. Victor conclude che Jace è in realtà un traditore ed ordina l'allontanamento di Simon (Alberto Rosende) e Luke (Isaiah Mustafa), che cercano di opporsi. Approfittando dell'allontanamento del mentore, Jocelyn (Maxim Roy) ed il resto del gruppo confinano Simon nella rimessa delle barche. Alec è sempre più nervoso perché non sa come agire e rifiuta di abbandonare Jace come gli viene suggerito. Più tardi, Clary raggiunge Luke assumendo le sembianze di Victor e gli riferisce che anche il guanto non ha dato alcun risultato. Jocelyn tuttavia si presenta sul posto, convince la figlia a consegnarle telefono e stilo e la rinchiude nella rimessa con Simon, in modo da trovare Jace. Alec invece chiede l'aiuto di Magnus (Harry Shum Jr.) ed ammette di aver sbagliato in precedenza a sfogare la propria frustrazione su di lui. Jace e Valentine vengono poi attaccati e nonostante il primo abbia ancora dei freni ad usare la violenza, alla fine cede ed uccide la vampira. Jocelyn appare in quel momento e tende la balestra, scagliando un dardo contro Jace, ma Valentine gli fa scudo con il proprio corpo. Nello stesso istante sopraggiungono anche Clary e Simon, dopo essersi liberati grazie al vampiro, e fermano la donna prima che scagli un altro dardo. Jace e Valentine

SHADOWHUNTERS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "UNA PORTA SULLE TENEBRE" - Gli Shadowhunters sono ancora alla ricerca di Jace, sotto la guida di Victor. Per questoo per Alex e Isabelle sarà di vitale importanza riuscire a trovarlo prima di tutti gli altri. Il Conclave ha infatti ordinato di uccidere Jace, per cui non c'è tempo da perdere. Simon invece non riesce a prendere una posizione certa, combattuto fra l'opinione di Raphael e quella di Victor, e sceglierà di rivolgersi a Magnus per trovare una soluzione. Raphael infatti gli fa numerose pressioni perché trovi Camille, mentre il vampiro è impegnato anche nelle sue ricerche personali. Intanto, Clary si sente sempre più distante non solo dalle regole del Conclave, ma anche dal mondo degli Shadowhunters, che sembra proprio non calzarle a pennello. Tuttavia, anche un ritorno alla vita precedente, fatta di "normalità", non le sembra una scelta possibile. La situazione precipiterà però anche per lo stesso Jace, che si ritroverà nel mirino del WPNY.

