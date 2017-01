STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Quello che nascondono i tuoi occhi, Supergirl II e War House (martedì, 10 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 10 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, le reti del Biscione, hanno organizzato un palisensto vasto ed interessante per tutto il pubblico di telespettatori. Tutte le fascie di età vengono accontentate dalla serie di film di ogni genere. Tra i più gettonati verranno trasmesse pellicole drammatiche e comiche, senza però rinunciare all'azione, alla guerra e al western per gli appassionati dei generi. Un appassionante fiction su Canale 5 e telefilm americani che tengono incollati i fan al piccolo schermo. ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Canale 5 apre la sua prima serata con il terso episodio della fiction Quello che nascondono i tuoi occhi. Un nuovo esperimento italiano che parla di un amore tra un ministro e Sonsoles, una signora di alta borghesia, ai tempi del governo di Francisco Franco, dopo il grande successo avuto in Spagna. La seconda serata continua invece con Matrix, un programma di dibattito sui temi dell'economia, politica e società completamente rinnovato a partire dalla conduzione affidata a Nicola Porro. Come tutti i martedì sera su Italia 1, la prima e la seconda fascia oraria si colorano di azione con le serie tv americane dedicate ai supereroi. Si parte prima dagli espisodi di Supergirl e The Flash, i quali lasciano il testimone poi alla serie Arrow e Gotham. Il tema della rete televisiva di Rete 4 sarà la Prima Guerra Mondiale, con il film diretto da Steven Spielberg, War House.

Nel cast si notano gli attori Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Emily Watson e David Thewlis. La serata continua il film biografico, che narra la storia di Amelia Earhart, un'aviatrice americana. Dal suo nome prende titolo anche il film, la cui regia è firmata da Mira Nair. La5 trasmetterà la commedia statunitense 500 giorni insieme, che rappresentano appunto i 500 giorni di una storia d'amore tra un architetto ed una segretaria nata sul loro posto di lavoro, un'editoria di biglietti augurali. L'emittente televisiva Mediaset Extra ripropone invece uno dei programmi di intrattenimento di successo, Scherzi a Parte nella versione condotta da Paolo Bonolis e Le Iene. Per il ciclo La Pistola Del Duca, sul canale Iris la serata del martedì è dedicata al grande John Wayne, protagonista del film Il Pistolero. Il film diretto da Don Siegel hanno partecipato anche Lauren Bacall, James Stewart e Ron Howard. Su Italia 2 un'altra commedia, Un poliziotto alle elementari, con la partecipazione di Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed e Linda Hunt. Top Crime si affida invece per il suo auditel all'ultimo episodio della seconda serie di The Mentalist e al primo della terza, intitolati rispettivamente Risvegli in Rosso e Rosso di Sera. Infine sul canale Boing dedicato 24 ore su 24 ai bambini e ragazzi andranno in onda due episodi de Lo straordinario mondo di Gumball. Il protagonista è un particolare gatto blu che vive nella famiglia dei Watterson, oltre che da lui, da un coniglio, una coniglietta, un pesce e una gatta.