STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: I bastardi Pizzofalcone, Tim Cup-Coppa e La regola del silenzio (martedì, 10 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 10 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017. il palinsesto dei programmi Rai è colmo di novità, programmi d'approfondimento e tanto cinema. C'è grande attesa per i primi due episodi della serie I bastardi di Pizzofalcone, fiction Rai poliziesca interpretata da un formidabile Alessandro Gassman. Il calcio fa da padrone su Rai 2 che manda in onda la Tim-Cup Coppa Italia mentre un film thriller viene trasmesso su Rai 3. Sul resto dei canali non mancheranno film dal genere commedia, drammatico e d'azione con 007 Casino Royale in onda su Rai 4. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Si parte con Rai Uno, che alle 21.15, trasmetterà i primi due episodi dell'attesissima serie tv I bastardi di Pizzofalcone, che narra la storia ispirata dall'omonimo romanzo di Maurizio De Giovanni. La fiction si comporrà di sei episodi e racconterà le gesta del commissario Giuseppe Lo Jacono e della sua squadra. Nel primo episodio, Lo Jacono sarà sospettato di aver trasferito informazioni alla mafia e per punizione sarà mandato presso il commissariato di Pizzofalcone a Napoli. A seguire dalle 23.30 sarà la volta di Porta a Porta, il programma di approfondimento politico e sociale condotto da Bruno Vespa. Su Rai Due dalle 20.50 spazio alla diretta della partita Napoli-Spezia valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016/17.

In seconda serata, dalle 23.20, è tempo di risate con la banda di comici di Sbandati. Rai Tre alle 21.15 trasmetterà il film La regola del silenzio, pellicola drammatica del 2012 diretta ed interpretata da Robert Redford con Susan Sarandon e Shia LaBeouf. Al termine del film, dalle 23.20, Massimo Gramellini commenterà i fatti salienti della settimana all'interno del suo programma Le parole della settimana. Su Rai 4, alle 21.05, è tempo di grande cinema con 007 Casino Royale, il ventunesimo film della celebre saga di James Bond che, per la prima volta, vede l'attore britannico Daniel Craig interpretare il ruolo dell'agente segreto più amato al mondo. Su Rai 5 verrà trasmesso, dalle 21.10 il film La guerra dei fiori rossi che racconta la storia Qiang, un bimbo di soli quattro anni che verrà portato in convitto da suo padre, un militare spesso fuori per lavoro. Qui il bimbo entrerà in forte contrasto con il mondo dell'asilo e delle sue regole. Rai Movie, alle 21.20 propone il film commedia Qualcosa di speciale interpretato da Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Il film narra le vicende legate a Ryan, un vedovo di mezz'età che pubblicherà un romanzo di successo, e Eloise,una giovane ed avvenente fioraia scottata da numerose delusioni amorose. Infine su Rai Premium, alle 21.20 ci sarà spazio per la serie tv The white queen con Rebecca Ferguson e Janet McTeer. La serie è composta da una sola stagione da dieci episodi.