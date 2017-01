STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Le regole del delitto, Dicte e Vikings (martedì, 10 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 10 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, l'offerta delle reti Sky prevede una vasta gamma di programmi differenti. I telespettatori potranno scegliere tra le serie tv più seguite del momento in anteprima italiana tra cui Le regole del delitto su Fox e Dicte su Fox Crime, Alessandro Borghese e i 4 ristoranti sarà ospite nella prima serata di Sky Uno. Passando velocemente dai canali dedicati al cinema invece, possiamo segnalare il film cominco su Sky Cinema Hits Sballati per le feste e Metal Tornado su Sky Cinema Max. Dopo questa breve osservazione, passiamo al dettaglio della programmazione.

Si parte su Fox alle ore 21.00 con il settimo episodio della terza stagione del telefilm Le regole del delitto dal titolo Intuito Materno. Annalise si scontrerà duramente con Bonnie. Quest'ultima le ha tenuto nascosto il nascondiglio di Frank al fine di estorcere a quest'ultimo una confessione. Su Fox Crime appuntamento alle 21.10 con il nono ed il decimo episodio della seconda stagione di Dicte, il noir danese campione d'ascolti.

La serie racconta le avventure di Dicte Svendsen, una giornalista di cronaca nera che farà ritorno nella sua cittadina d'origine dando manforte nella risoluzione di numerosi casi penali. Sky Atlantic propone alle 20.30 il secondo, il terzo ed il quarto episodio della prima stagione della serie Vikings, telefilm canadese che racconta le gesta del vichingo Ragnarr. Inizialmente pensata come una mini serie, in seguito al grande successo di pubblico e critica ottenuto è stato rinnovato per una seconda stagione. Su Fox Life alle 21.10 spazio al secondo ed al terzo episodio della seconda stagione del telefilm Nina. Su Sky Uno dalle 21.10 Alessandro Borghese ci apre le porte della cucina tipica di Triste e Milano. Su Sky Cinema 1 alle 21.10 è tempo di cinema con il thirller 10 Cloverfield Lane. La storia di svolge all'interno di un bunker dove la protagonista, interpretata da Mary Winstead, è segregata dopo un brutto incidente. Su Sky Cinema Hits dalle 21.15 verrà trasmesso il film comico Sballati per le feste pellicola diretta da Jonathan Levine. Tre amici per la pelle decideranno di trascorrere la notte di Natale all'insegna della dissolutezza assoluta. Un film leggero e tutto da ridere. Su Sky Cinema dalle 21.00 spazio a Max, film del 2015 diretto da Boaz Yakin che narra la storia di un cane addestrato a fiutare mine, in missione in Afghanistan assieme al suo padrone Kyle. Dopo la tragica morte di quest'ultimo, Max, in evidente stato di shock, farà ritorno negli USA. Su Sky Cinema Passion alle ore 21.00 spazio al film Storia di un'amicizia, che racconta del rapporto di amicizia tormentato tra due compagne di College, Fernanda e Victoria. Quando Fernanda verrà travolta da una storia d'amore con un uomo sposato, Victoria cercherà in tutti i modi di umiliare pubblicamente la sua amica. Infine su Sky Cinema Max dalle 21.00 andrà in onda Metal Tornado, film con Lou Diamond e Nicole De Boer. Una spaventosa tempesta solare minaccia di distruggere l'intero pianeta sotto forma di un tornado magnetico che polverizza ogni cosa al suo passaggio.

br/>© Riproduzione Riservata.