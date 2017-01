STEFANO DE MARTINO/ News: la foto con la sorella Adelaide all’ultimo dell’anno, quali sorprese attendono il ballerino? (oggi, 10 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA SORELLA ADELAIDE E LO SCATTO ALL’ULTIMO DELL’ANNO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Il nuovo anno riserverà nuove sorprese per Stefano De Martino, che già dal prossimo sabato - 14 gennaio 2017 - tornerà protagonista su Canale 5 durante il primo appuntamento pomeridiano con Amici dopo la pausa delle vacanze natalizie. Il ballerino, dopo la separazione da Belen Rodriguez del dicembre 2015, è rimasto costantemente sotto i riflettori e nel mirino del gossip, ma è riuscito comunque a collezionare tanti traguardi, specialmente in ambito lavorativo. Il ballerino di Amici - in attesa di tornare tra le mura della scuola più celebre del piccolo schermo - ha passato il Capodanno in famiglia, come dimostra anche uno scatto pubblicato dalla sorella sulla propria Instagram ufficiale. Adelaide De Martino ha infatti condiviso una fotografia in cui sono entrambi sorridenti e impegnati alla consolle, la sera dell’ultimo dell’ano. “Brother in consolle #ultimodellanno” ha aggiunto infatti la giovane come commento, ricordando i bei momenti passati al fianco del fratello Stefano prima di rimboccarsi le maniche e tornare agli impegni di tutti i giorni. Dopo l’avventura a Selfie - Le cose cambiano e l’ospitata ad House Party, che cosa attender il ballerino? Clicca qui per vedere la fotografia postata da Ady De Martino direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

© Riproduzione Riservata.