STRISCIA LA NOTIZIA/ Ezio Greggio e Enzo Iacchetti su Canale 5: quali servizi presenteranno oggi, 10 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 10 gennaio 2017) - Il martedì di Canale 5 porta in scena una nuova puntata di Striscia la notizia, l'irriverente telegiornale satirico che mostra i problemi che ci sono nella nostra nazione italiana. I vari inviati vengono presentati dai due conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, insieme a loro poi ci sono le due veline, Irene Cioni e Ludovica Frasca, che danno il via con il loro stacchetto ballerino. Prima di scoprire cosa andrà in onda questa sera, martedì 10 gennaio 2017, vediamo cosa è successo ieri. L'anteprima della puntata vede Ezio Greggio elencare i fatti del giorno, poi tocca a Enzo Iacchetti entrare ed effettuare una sua gag, dopo ciò le veline effettuano lo stacchetto e così la puntata di Striscia la notizia prende il via. Matteo Salvini, o per meglio dire Dario Ballantini che lo imita, ferma gli stranieri di colore che risiedono in Italia: finito ciò si passa al servizio dell'inviato Jimmi Ghione, che è in collegamento da Roma e che torna ad occuparsi dei senzatetto presso l'aeroporto di Fiumicino. Il programma va avanti con Luca Abete che come sempre si trova in Campania, precisamente ad Avellino, e stavolta parla di una maga chiamata Mamma Orsola che millanta di avere dei poteri sensitivi. A questo punto l'inviato va a parlarle per chiedere spiegazioni. Pinuccio, dalla città di Ferrantina, in provincia di Matera, mostra come la notte di Capodanno sulle reti Rai hanno mostrato immagini della città spacciandole per quelle di Potenza. Iacchetti annuncia poi Max Laudadio, che da Milano evidenzia come le persone saltano i tornelli senza pagare i biglietti della metropolitana, ovviamente ciò non avviene solo in tale città. Dalle scene si possono notare i vari metodi che vengono utilizzati per passare senza il regolare biglietto, e l'inviato spera che la situazione cambi inserendo più controlli. Viene visionato il video scovato in rete e subito dopo c'è il servizio di Valerio Staffelli: l'inviato, sempre nella città di Milano, evidenzia come tanti parrucchieri cinesi non emettono fattura. Cristiano Militello espone la sua rubrica Striscia lo striscione e lo fa dalla città di Fiorenzuola d'arda, così vengono mostrati diversi video di partite calcistiche.

