SUPERGIRL 2 / Anticipazioni seconda puntata 10 gennaio 2017: Cat si dimette, la CatCo passa a James!

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "GLI ULTIMI FIGLI DI KRYPTON" - Kara e Clark coninuano a collaborare a National City, prima che Superman decida di ritornare a Metropolis. Quando incontrano Corben, scoprono che è stato trasformato in un cyborg, un prototipo ideato per il progetto Cadmus. I suoi poteri rappresentano una grave minaccia, dato che sono basati sulla kryptonite e la DEO intuisce che una talpa interna ha contrabbandato il materiale dell'agenzia all'esterno. Durante un altro incontro con Corben, un altro prototipo Metallo si scatena a Metropolis senza che qualcuno possa fermarlo. Intanto, Alex trova la talpa, che viene tuttavia uccisa dal leader della Cadmus, uno scienziato che intende distruggere gli alieni. Kara invece scopre che il suo nuovo capo non intende affidarle alcun incarico, mentre Cat annuncia di voler lasciare l'agenzia in mano a James.

SUPERGIRL 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Sarà la seconda, dal titolo "Gli ultimi figli di Krypton". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: durante la perlustrazione della città, Supergirl (Melissa Benoist) attraversa diverse difficoltà, quando una navicella precipita dal cielo. All'interno Kara trova un ragazzo, privo di sensi, che ipotizza sia scappato da Krypton prima della sua esplosione. J'onn (David Harewood) crede invece che possa essere pericoloso e per riuscire a risolvere il mistero, Alex (Chyler Leigh) richiede che Winn (Jeremy Jordan) entri a far parte della squadra. Molte cose sono cambiate negli ultimi mesi, fra cui il controllo di Alex di una sede secondaria della DEO e l'inizio di una relazion più seria fra James (Mehcad Brooks) e Kara. La ragazza è però confusa sul nuovo incarico da adottare alla CatCo, su richiesta della manager. Cat tuttavia la spinge ad approfondire la sua vocazione, proprio come Supergirl. Più tardi, la popolazione entra in allarme a causa di un'aereo spaziale, che rischia di abbattersi contro la terra per via di un'esplosione avvenuta all'interno. L'appello viene ascoltato sia da Kara che dal cugino Kal-El (Tyler Hoechlin), che si precipita ad aiutarla con successo. Presa dall'entusiasmo, Kara decide di portare Superman alla sede della DEO per indagare sul misterioso sconosciuto, anche se J'onn appare subito infastidito. Winn scopre invece che John Doe ha attraversato il Pozzo delle Stelle, un luogo in cui i genitori di Kara la portavano spesso durante l'infanzia. I problemi si moltiplicano quando J'onn ipotizza che l'incidente dell'astronave possa essere un sabotaggio. Clark decide quindi di rimanere in città e di lavorare per la CatCo, per la gioia di Cat (Calista Flockhart) che stravede per lui. Kara scopre poi che a bordo del Venture si trovava anche Lena (Katie McGrath), la sorella di Lex Luthor, ora trasferita a National City. Nel frattempo, John Corben (Frederick Schmidt), l'ideatore dell'attentato all'aereo spaziale, organizza un altro piano per conto dei Luthor. Attacca infatti la città con i droghi e crea due minacce in modo che i due supereroi si dividano per salvare la città. Supergirl si lancia verso l'elicottero di Lena e riesce ad impedire che si sfracelli contro il tetto di un palazzo. Più tardi, James rivela a Kara di essersi accorto che è cambiata da quando stanno insieme e che non sa se vuole ancora una relazione con lui. Durante un colloquio con Cat, Kara capisce invece di essere confusa riguardo alla nuova versione di se stessa. Nel frattempo, Superman si rifiuta di collaborare con J'onn finché continuerà ad avere la Kriptonite. Il giorno del cambio del nome della Luthor Corp in L Corp, Corben attacca di nuovo la popolazione, facendo esplodere l'edificio, che rischia di crollare. Dopo aver risolto la situazione, Kara comprende di voler diventare un reporter per promuovere la giustizia anche in quel senso. Cat le rivela di averlo sempre saputo, fin dalla sua assunzione, mentre Kara decide che fra lei e James può esserci solo amicizia.

