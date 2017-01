Sonia Lorenzini / Uomini e donne, la nuova tronista pronta a fare il salto di "qualità" (Oggi, 10 gennaio 2017)

SONIA LORENZINI, UOMINI E DONNE, LA NUOVA TRONISTA SARA' PRESENTATA OGGI? (10 GENNAIO 2017) - Non è mai successo nella storia di Uomini e donne che per una scelta si sia dovuto aspettare tanto ma per Claudio D'Angelo e i suoi fan c'è ancora della strada da fare. Il tronista e la sua scelta stanno ormai insieme da un mese ma a quanto pare non è ancora arrivato il momento di mandare in onda il fatidico momento e quello che è successo subito dopo a Sonia Lorenzini. La mitica corteggiatrice sempre pronta ad urlare, sbraitare e corteggiare in modo serrato il suo tronista, ha dovuto rinunciare proprio alla fine. Claudio D'angelo ha deciso di non scegliere Sonia dopo la loro ultima lite e i fan sono sicuri che il suo sia stato un riepiego. Sonia Lorenzini è stata ripagata per il suo percorso e anche se non ha ottenuto il cuore di Claudio, alla fine ha avuto il trono. Sonia Lorenzini sarà presentata subito dopo la scelta del tronista e se la prima parte andrà in onda oggi, si spera di vedere anche il seguito prima che passi davvero troppo tempo dal momento reale (registrato ormai prima di metà dicembre).

