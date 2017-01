TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni: Clara scrive una lettera d'amore per Adrian (oggi, puntata 10 gennaio 2017)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 10 GENNAIO 2017: CLARA DICHIARA I SUOI SENTIMENTI - Tempesta d'amore torna questa sera su Rete 4 a partire dalle ore 19:55 con nuovi importanti sviluppi relativi al rapporto di Clara e Adrian. La coppia ha trovato il chiarimento dopo che le manipolazioni di Desiree sono state svelate e Adrian ha chiesto scusa a Clara per non avere compreso prima le ragioni del suo comportamento. Queste novità spingeranno la nipote di Alfons a prendere importanti decisioni per quanto riguarda il suo futuro: capirà di non poter tenere nascosti a lungo i suoi sentimenti e di volere chiarire con lui la situazione una volta per tutte. Sarà per questo che scriverà una lettera da consegnare all'amico di infanzia nella quale gli dichiarerà tutto il suo amore: proprio nel momento di consegnargliela però cambierà idea, tornando indietro sui suoi fanni. Questa storia riuscirà a sbocciare prima o poi? Dopo avere ottenuto le scuse di Pia, il rapporto tra Charlotte e Nils tornerà sui binari giusti e la coppia deciderà di allontanarsi per qualche tempo dal Fuerstenhof per vivere pienamente questa ritrovata serenità. Melli e Clara avranno una discussione che porterà alla scoperta di alcuni problemi di salute nella madre: la figlia di Alfons, per la prima volta, dimostrerà di avere un grande segreto del quale solo Clara sarà a conoscenza ovvero alcuni disturbi comportamentali che sarà meglio non sottovalutare. Di fronte a questa notizia, l'amica di Tina chiederà alla madre di sottoporsi ad una visita da Michael per verificare la gravità del suo stato. Otterrà dal medico buone notizie?

