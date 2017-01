THE FLASH 3 / Anticipazioni puntata 10 gennaio 2017: il padre di Barry ritorna in versione supervelocista

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Dottor Alchemy". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito al salvataggio della madre, Barry (Grant Gustin) si è ormai trasferito nella nuova realtà, dove un altro Flash opera in città a difesa dei cittadini, vestito di giallo. Il Supervelocista vive così, felice di riavere la propria famiglia, per diversi mesi. Intreccia anche un legame con Iris (Candice Patton), che ovviamente non lo conosce, ma che sembra essere attratta da lui. Ha anche rinchiuso Eobard (Matt Letscher) in una cella di contenimento, nel tentativo di impedirgli di tentare di nuovo di uccidere la madre. Più tardi, Flash giallo inizia a combattere contro un altro supervelocista conosciuto come The Rival (Todd Lasance). Barry cerca di intervenire, ma il velocista riesce a fuggire e scopre che Flash è in realtà Wally (Keiynan Lonsdale). Informata Iris di ciò che è successo, la ragazza propone di rivolgersi a Cisco (Carlos Valdes), che in questa realtà è un magnate con una forte influenza nella società e nelle persone. Barry gli chiede di unirsi a loro per formare un team e contrastare The Rival, ma proprio in quel momento ha una visione dei suoi ricordi, che scompaiono all'istante. Eobard gli rivela che si tratta del Flashpoint, un effetto collaterale che porta la realtà attuale a sovrascrivere quella precedente e che si scatena ogni volta che usa la supervelocità. Lo avvisa anche che ben presto diventerà permanente ed il mondo crollerà su se stesso. Dopo aver rivelato la sua identità di Flash, Iris capisce anche che nel suo mondo fra loro c'è molto di più di una semplice amicizia. Barry decide di unirsi agli amici per contrastare The Rival, scegliendo di attaccarlo assieme a Wally. Organizzata la trappola, il supevelocista si presenta sul posto e rivela la sua vera identità di Edward Clariss, sfidandoli poi in duello. Wally si offre di combattere per primo, ma viene ferito gravemente alle spalle. Anche se Barry ottiene un vantaggio su The Rival, il Flashpoint colpisce ancora e gli ruba un altro ricordo, permettendo alla sua nemesi di passare al contrattacco. Crea infatti una specie di ciclone con cui intende investirlo, ma Iris ricorda a Barry che solo lui, in quanto Flash, può reagire. Riece così ad eliminare il fenomeno, correndo in senso contrario rispetto al ciclone e portandolo a dissolversi. Anche se riesce a sconfiggere The Rival, il velocista cerca di colpirlo alle spalle, ma viene ucciso da West (Jesse L. Martin), che arriva in quel momento. Dopo aver capito che quel mondo non può esistere come vorrebbe e che quindi i genitori non possono essere vivi, Barry decide di ritornare alla notte dell'omicidio della madre. Chiede infatti ad Eobard di uccidere la madre, per poter ritornare al suo vecchio mondo. Nel frattempo, l'Edward Clariss contemporano si sveglia nel cuore della notte a causa di una voce che lo chiama. Sul vetro compare la parola "Alchemy".

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "DOTTOR ALCHEMY" - Nel prossimo episodio di The Flash 3, Iris inizierà ad intuire che Barry le nasconde qualcosa riguardo alla sua ultima esperienza. Il supervelocista decide invece di cercare di risolvere le conseguenze del flashpoint, a causa dei continui problemi relazionali che sta vivendo sia con gli amici che con i familiari e raggiunge la fine degli anni '90. Qui incontra Jay Garrick, il doppio del padre defunto, che in questa realtà è a sua volta un supervelocista. Scopre tuttavia che le continue incursioni a spasso nel tempo non fanno altro che compromettere in modo irreparabile la linea temporale originaria, che non potrà mai quindi essere ripristinata. Nel frattempo, Caitlin nasconde al resto del gruppo di essersi accorta di aver sviluppato dei super poteri. Lentamente la ragazza si sta trasformando nella sua più grande paura: Killer Frost.

