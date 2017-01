THE WOLF OF WALL STREET/ Su Rai Movie il film con Leonardo Di Caprio e Margot Robbie

THE WOLF WALL STREET, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST - The Wolf of Wall Street è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 23.15. Una commedia a sfondo autobiografica prodotto dalla Appian Way Productions e diretta dal grande Martin Scorsese. La pellicola che in Italia fu distribuita dalla 01 Distribution si basa sul volume edito con grande successo, di Jordan Belfort intitolato "il lupo di Wall Street", e vede Leonardo DiCaprio rivestire il ruolo di attore principale. Il film che è stato una vera icona nel periodo di uscita, gode delle belle musiche di Howard Shore e vede la partecipazione accanto a DiCaprio di attori del calibro di Margot Robbie e Jonah Hill, la pellicola è stata vista parecchie volte sui piccoli schermi del bel paese. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE WOLF WALL STREET, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film si basa sulla vera vita di Jordan Belfort, un giovane interpretato da DiCaprio attirato dai soldi facili e dalla bella vita. La sua intelligenza e i suoi pochi scrupoli, uniti alla fortuna che deriva da una buona dose di intuito, lo porta a rivolgersi a quel mondo finanziario identificato con Wall Street e la borsa americana. Il giovane viene accolto nei suoi primi passi nell’ambiente lavorativo dall’eccentrico Mark Hanna, un agente di borsa amante delle belle donne e delle droghe. Il giovane fa presto parlare di se per la sua bravura, ma nel primo giorno di lavoro assiste allo scoppio di una "bolla speculativa", e perde il lavoro recentemente ottenuto. Egli non demorde dal suo sogno di diventare milionario, e indirizzato dalla moglie inizia a lavorare in un piccolo call center, vendendo "azioni spazzatura" ma ricavando un grossa quantità di soldi, con i ricavi e sfruttando anche il suo stile di vita al limite, entra in società con un suo vicino di casa, Donnie Azoff, e fonda una società, la "Stratton Oakmon", che grazie alle sue attività al limite della legalità fa arricchire i suoi dipendenti. In una società come quella americana la grande ascesa della "Stratton" non sfugge agli organismi di stampa, "Forbes" fa per questo un servizio dettagliato sulle truffe perpetrate, ma questo invece di portare nocumento a Jordan non fa altro che fargli ottenere pubblicità gratuita, e a far decollare ancor di più i suoi loschi traffici. La sua vita è diventata ormai una vita di eccessi, fatta di donne con la quale tradisce la moglie, di eccessi alcolici e di assunzione di stupefacenti. In una festa aziendale come se non bastasse il giovane si innamora della bellissima Naomi, per la quale divorzia dalla consorte. Non sono solamente gli organismi di stampa ad interessarsi delle attività di Jordan, egli infatti attira anche l’attenzione dell’FBI, che inizia un indagine affidandone la direzione all’agente Patrick Denham. La fortuna di Jordan arriva quasi agli sgoccioli, egli deve contrastare prima l’arresto di un suo prestanome e poi i controlli dei "federali", che per provare ad incastrarlo gli mettono sotto controllo il telefono, come se non bastasse inoltre viene incarcerato per "guida in stato di ebbrezza" ma subito scarcerato. L’episodio insieme ad altri "segni del destino" lo portano a riflettere sulla sua vita, e inesorabilmente ormai milionario lo portano al ritiro dell’attività lavorativa. Il passato ritorna però dopo 2 anni, quando Jordan viene arrestato dall’FBI, l’uomo è stato denunciato dal suo ex socio, ma si accorda con la giustizia per produrre delle prove sulle attività illecite della sua ex società, facendolo riesce ad ottenere uno sconto di pena, e di fatto se la cava con 36 mesi passati in un "carcere di bassa sicurezza". All’uscita dal carcere si dedica a tenere seminari sulle strategie di vendita, e si accontenta di ciò che la vita gli fornisce.

© Riproduzione Riservata.