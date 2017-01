UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: la crisi tra Angela e Franco non ha soluzione? (Oggi, puntata 10 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 10 GENNAIO 2017: PEGGIORA LA CRISI TRA ANGELA E FRANCO - La tensione tra Angela e Franco sarà al centro delle trame della puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In essa Boschi continuerà ad apparire freddo e distaccato nei confronti della compagna, da lui ritenuta una delle cause principali dei loro problemi. Secondo il padre di Bianca, infatti, Angela non avrebbe dovuto rivolgersi a Giovanna, svelandole le ultime novità relative alla latitanza di Nunzio. E se ancora i problemi non bastassero alla loro relazione, arriverà anche un nuovo inconveniente che finirà per peggiorare una situazione già molto tesa. Di cosa si tratterà? Mentre la salute di Roberto continuerà a destare grande preoccupazione nei suoi familiari, ci sarà un rapporto padre - figlio che sembrerà essere migliorato. Dopo l'incredibile sogno ad occhi aperti che ha visto come protagonisti Vittorio e Guido in occasione della puntata speciale dell'Epifania, il ragazzo continuerà a considerare favorevolmente le decisioni del padre scoprendo di avere molto in comune con lui. Il bacio scambiato tra Beatrice e Niko non resterà privo di conseguenze: l'avvocatessa ha voluto mettere le cose in chiaro con il collega affermando che si è trattato solo di un errore che non dovrà più ripetersi. Eppure Niko faticherà a nascondere un certo interessamento, mentre Beatrice non ci metterà molto ad approfittare della situazione. Quale sarà la sua prossima mossa?

© Riproduzione Riservata.