UNA VITA/ Anticipazioni: Cayetana alla ricerca del prestigio di un tempo, è solo una farsa? (Oggi, puntata 10 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 GENNAIO 2017: CAYETANA ALLA RICERCA DI PRESTIGIO - Una vita torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, al termine di Beautiful. Dopo essere uscita dal carcere grazie all'assenza dei cadaveri di German e Manuela, la signora De La Serna continuerà a portare avanti il suo obiettivo di riguadagnare il prestigio perso durante il suo arresto. Per questo, con la collaborazione di un'ignara Juliana, organizzerà a proprie spese un pranzo alla Deliciosa nel quale saranno invitati i veterani presenti ad Acacias 38. L'occasione sarà più che favorevole per farsi vedere in pubblico alle prese con questo suo nuovo progetti e a farsi intervistare e fotografare da una famosa giornalista. Ma questo eccessivo clamore mediatico, non sfuggirà all'occhio attento di Juliana, inizialmente convinta delle buone intenzioni di Cayetana. La madre di Victor ammetterà che Leandro aveva ragione nel metterla in guardia fin dal primo momento riguardo il vero obiettivo della ricca signora De La Serna e faticherà a nascondere la sua delusione per essere stata presa in giro ancora una volta.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 GENNAIO 2017: LEONOR SENZA UN EDITORE - Non c'è tempo per sorridere per Leonor, alle prese con nuovi problemi a causa del romanzo al quale si è dedicata con tutta se stessa. Oggi a Una vita, la moglie di Pablo continuerà a cercare un editore che possa darle una possibilità pubblicandole il suo nuovo lavoro 'Servire e tacere' ma ogni sua ricerca resterà senza risultato. Sarà compito del marito tirarla su di morale, convincendola a non smettere di lottare perché qualcuno prima o poi le darà una possibilità. Ma davvero ci sarà ancora spazio per continuare a sperare? Mentre la figlia sarà completamente concentrata nel suo romanzo, Rosina non rinuncerà al suo sogno di sottoporsi a rinoplastica per apparire più giovane davanti a tutti e non smettere di piacere al marito. Ma per realizzare questo suo desiderio dovrà trovare prima di tutto il denaro necessario per l'operazione: sarà per questo che penserà di vendere una costosa spilla di diamanti un tempo appartenuta alla bisnonna. Il tutto avverrà senza l'approvazione di Maximiliano.

© Riproduzione Riservata.