UOMINI E DONNE / Anticipazioni Trono Over: Video, il ricordo della storia d’amore tra Mario e Brigida (oggi 10 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: È MORTO MARIO CARDUCCI, ECCO LA SUA STORIA CON BRIGIDA IN UN VIDEO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) - Il trono over di Uomini e Donne non gira tutto intorno a Gemma Galgani e Giorgio Manetti ma, delle volte alcuni simpatici personaggi riescono ad entrare ugualmente nel cuore dei telespettatori nonostante la breve permanenza in studio. Questo era il caso di Mario Carducci, simpaticissimo cavaliere napoletano che purtroppo ci ha lasciati nel corso di queste ore. A comunicare la triste notizia ci ha pensato Giuliano Giuliani, ex cavaliere senior mai dimenticato dal pubblico da casa per la sua simpatia ed i suoi litigi con Antonio Jorio, da sempre suo antagonista. Il simpatico Mario era approdato nel programma di Maria De Filippi alla ricerca dell'amore ma anche, perché no, nella speranza di poter esaudire un piccolo desiderio: avere una dentiera nuova. Questo piccolo quanto divertente aneddoto, ha accompagnato con un sorriso il suo percorso televisivo all'interno del programma con protagonisti dame e cavalieri. Durante il suo breve periodo in televisione, Mario è stato anche protagonista di una turbolenta quanto bizzarra storia d'amore con Brigida, pimpante dama triestina. Fin dall'arrivo in studio, la donna con il suo fare allegro e coinvolgente, ha conquistato l'uomo che sembrava aver preso una "cotta" istantanea con il vivo desiderio di trasformare la conoscenza in una relazione seria. La storia tra Mario e Brigida, viene sempre ricordata dai fan del programma che apprezzavano entrambi per simpatia e carattere. Inoltre, a detta della donna, Mario era un vero cavaliere che non perdeva mai occasione per dedicarle dediche e parole d'amore e d'affetto. Nonostante questo, la storia d’amore tra i due si è comunque interrotta in quanto, il cavaliere napoletano non ha voluto trasferirsi a Trieste dalla sua bella dama. In più di una occasione, Mario aveva fatto presente che soltanto la morte avrebbe potuto separarlo dalla sua bella città. La redazione del programma gli dedicherà un pensiero così come era accaduto con Giuseppe? Nel frattempo, cliccate qui per visionare la sua love story con Brigida.

