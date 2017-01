UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni: Manuel Vallicella pazzo di Alessia Andreano, sarà lei la scelta? (Oggi, 10 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA E ALESSIA ANDREANO, E’ GIA’ NATA UNA COPPIA? – Il percorso di Manuel Vallicella come tronista di Uomini e Donne è iniziato ufficialmente oggi. Nonostante abbia partecipato già ad altre puntate, Manuel Vallicella ha potuto conoscere le corteggiatrici solo nella puntata odierna del trono classico durante la quale sono stati presentati anche gli altri tronisti, Sonia Lorenzini e Luca Onestini. Alla corte di Manuel e Luca sono arrivate tante, belle ragazze ma a colpire il misterioso Vallicella è stata soprattutto Alessia Andreano. Viso spettacolare, tatuaggi sulle gambe, capelli lunghi e neri: Alessia ha tutte le caratteristiche fisiche che piacciono a Manuel. Il tronista l’ha guardata per tutta la durata della puntata non nascondendo di provare un forte interesse nei suoi confronti. Alla domanda di Maria De Filippi su come dovrebbe essere la donna della sua vita, infatti, Manuel non ha avuto dubbi: dev’essere mora, con i capelli lunghi e lisci. Una descrizione che ai fans del programma di Maria De Filippi ha ricordato Ludovica Valli anche se il tronista veronese non ha escluso di poter provare un’attrazione forte anche per le ragazze bionde. Tra Manuel e Alessia c’è stato un intenso scambio di sguardi al punto che il tronista l’ha scelta per la prima esterna. Alessia Andreano, dunque, è già in pole rispetto alle rivali? Nonostante il forte interesse, tuttavia, Manuel ha espresso alcune perplessità a causa dell’età. Alessia, infatti, ha solo 19 anni. Vallicella cambierà idea di fronte all’età anagrafica di Alessia? Cliccate qui per vedere le foto di Alessia.

© Riproduzione Riservata.