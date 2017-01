UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Claudio D’Angelo torna in televisione e sceglie Ginevra Pisani (oggi, 10 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SCEGLIE GINEVRA, IN STUDIO ANCHE SONA CON IL FIDANZATO (OGGI, 10 GENNAIO 2017) – Siamo davvero sicuri che Claudio D’Angelo ha scelto Ginevra Pisani per “amore”? Ieri pomeriggio, a partire dalle 14.45 circa, è andata in onda la puntata speciale dedicata alla coppie che si sono formate prima delle lunga pausa del trono classico di Uomini e Donne. Le danze si sono aperte con Claudio Sona e Mario Serpa per poi proseguire con Clarissa Marchese e Federico Gregucci e concludere con Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. La tanto attesa scelta dell’ex tentatore di Temptation Island Claudio D’Angelo, andrà in onda proprio questo pomeriggio. L’ex tronista inizialmente sembrava avere tutte le intenzioni di uscire dal programma con Sonia Lorenzini, ed invece… Claudio si è detto innamorato della sua Ginevra e, inoltre, si è ribadito il concetto: “non sei la seconda scelta”, sarà davvero così? Claudio D’Angelo durante il suo percorso negli Studi Elios del trono classico di Uomini e Donne, è stato senza ombra di dubbio il meno coinvolgente. Il pubblico infatti, ha apprezzato fin da subito il trono di Claudio Sona, il primo tronista gay della storia del programma che si è portato a casa oltre che l’affetto del pubblico, anche una bellissima storia d’amore tra le braccia di Mario Serpa (anche loro presenti durante il corso della puntata dedicata alla scelta che vedremo questo pomeriggio). Oltre a Sona però, pian piano i telespettatori si sono affezionati anche alle dinamiche di Clarissa Marchese, l’ex Miss Italia 2014 che, se dapprima appariva con un caratterino “incontrollabile”, con l’arrivo di Federico Gregucci ha avuto modo di farsi apprezzare dal pubblico e sciogliersi nei confronti dell’attuale fidanzato. Poco prima di Claudio D’Angelo si è “classificato” al terzo posto Riccardo Gismondi. Il campione di basket infatti, è partito in quarta pieno di entusiasmo e coinvolgendo il pubblico con la sua simpatia ma, gli ultimi accadimenti e la scelta di Camilla Mangiapelo l’hanno portato a finire nei piani bassi della classifica. Il pubblico da casa infatti, sperava che il giovane potesse uscire fuori dallo studio insieme a Martina Luchena, l’ex corteggiatrice torinese grande amica di Sonia Lorenzini. Claudio D’Angelo invece, se all’inizio prometteva bene poi si è “lasciato andare”. In molti l’hanno considerato un poco come Oscar Branzani ma, l’influencer napoletano con l’arrivo di Eleonora Rocchini si è ringalluzzito notevolmente regalando un trono davvero molto emozionante. Claudio invece, per il pubblico ha semplicemente fatto una “scelta di comodo” ma, è pur vero che, se la relazione prosegue ad oggi, la loro storia sarà sicuramente frutto di un interesse reciproco.

© Riproduzione Riservata.