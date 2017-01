WANNA MARCHI & STEFANIA NOBILE, "IO E MIA FIGLIA ALL’ISOLA DEI FAMOSI, D’ACCORDO?!" (OGGI, 10 GENNAIO 2017) LA SCELTA SPIEGATA DALLA FIGLIA -La notizia è destinata a sollevare un polverone: Wanna Marchi e Stefania Nobile saranno concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei Famosi 2017 su Canale 5. A confermarlo sono state le dirette interessate in un'intervista rilasciata al settimanale "Chi". La figlia dell'ex regina delle televendite è apparsa particolarmente convinta della decisione di partecipare al reality show di Alessia Marcuzzi e ha commentato:"Sogno di restituire una dignità a mia madre. Non voglio che la gente la ricordi prima come “la regina delle televendite”, poi come “la regina delle truffe”. Mi fa troppo male. Per questo ci mettiamo in gioco e partecipiamo all’Isola dei famosi. Alcuni criticheranno la nostra scelta ma noi abbiamo sbagliato e pagato tutto quello che c’era da pagare. Oggi siamo due cittadine oneste e pulite che hanno bisogno di lavorare. (...) Cosa volete dalle Marchi? Abbiamo fatto nove anni e passa di carcere. Volete darci la pena di morte?". Motivazioni convincenti, ma non per i detrattori di Wanna Marchi: scommettiamo che da qui a poco scoppieranno le polemiche?

