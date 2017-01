WAR HORSE/ Su Rete 4 il film con Emily Watson e Jeremy Irvine

WAR HORSE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 GENNAIO 2017: IL CAST - War Horse è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 10 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di guerra, di genere drammatico, che racconta la storia di un cavallo durante la Prima guerra mondiale. Realizzato nel 2011, la pellicola è stata diretta da Steven Spielberg, un maestro di film di questo genere. Del cast hanno fatto parte diversi attori di fama internazionale, tra cui Emily Watson nel ruolo di Rose Narracott, Jeremy Irvine nei panni di Albert Narracott e Peter Mullan che ha dato voce a Ted Narracott. La parte del nonno di una bambina è stata creata da Niels Arestrup, mentre David Thewils ha interpretato Lyons. Liam Cunningham si è visto nei pani del dottore militare, Eddie Marsan ha interpretato il Sergente Fry, Patrick Kennedy ha avuto il ruolo di Charlie Waverly, Tom Hiddleston ha dato volto al capitano James Nicholls e Benedict Cumberbatch ha vestito i panni di Jamie Stewart.

WAR HORSE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 10 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato su un cavallo che viene venduto all'asta a Devon. Ted Narracott, che ha comprato il cavallo, lo porta alla propria casa in fattoria, dove viene rimproverato da sue moglie Rose. Il figlio, però, non è d'accordo e presto instaura un solido rapporto con il cavallo. Così inizia il legame tra il ragazzo e l'animale, che presto porta i due a lavorare per aiutare il padre a pagare l'affitto della casa. I soldi, però, non bastano, e quando inizia la guerra il padre decide di vendere il cavallo all'esercito. Albert, suo figlio, cerca d'impedire la vendita, ma non ci riesce. Dopo qualche anno anche lo stesso Albert dovrà partire in guerra. Nella scena successiva si vede l'attraversamento degli inglesi della Manica e il sergente Nichols, che ha acquistato il cavallo, muore dopo una carica ai tedeschi. Il cavallo Joey, però, sopravvive e viene utilizzato dai tedeschi. Successivamente i ragazzi decidono di scappare con il cavallo e questi passa in proprietà di Emilie, una ragazzina francese. Tuttavia, poco dopo i cavalli vengono presi di nuovo dai tedeschi, che li usano per spostare degli enormi cannoni. Un soldato tedesco, in particolare, fa tutto pur di salvare i cavalli da una morte quasi certa. Alla fine Joey riesce scappare, e attraverso varie fasi della guerra arriva al 1918. Qui scopriamo di Albert, ormai diventato un valoroso combattente dell'esercito britannico. Questi però è cieco, in quanto è stato colpito dal gas tedesco. Ciononostante Albert riesce comunque a riconoscere suo cavallo per via dei suoi, e alla fine della guerra i commilitoni dell'esercito britannico fanno una colletta per restituire il cavallo ad Albert. Al termine del film, il cavallo ritorna di nuovo ad Albert, che ci ritorna insieme a Devon dove confessa a suo padre dell'esperienza vissuta nella Prima guerra mondiale.

