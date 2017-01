AMICI 16 / Ed. 2017 news: Giulia Pelagatti e Riccardo Marcuzzo, è amore? Il gesto del cantante svela tutto (Oggi, 11 gennaio)

AMICI 16, ED. 2017 NEWS: E’ AMORE TRA GIULIA PELAGATTI E RICCARDO MARCUZZO? IL GESTO DEL CANTANTE CONTRO VITTORIA SVELA TUTTO – A pochi mesi dall’inizio del serale di Amici 16, le rivalità tra gli allievi diventano sempre più importanti. Non tutti i cantanti e i ballerini della scuola di Amici 16 riusciranno a conquistare un posto nel serale e, in vista degli esami, tutti cercano di prendere il sopravvento sui compagni. La rivalità maggiore è quella che è nata tra due ballerine ovvero Giulia Pelagatti e Vittoria. Tra la danzatrice dai lunghi capelli neri e la ballerina pupilla di Veronica Peparini non scorre buon sangue. Tra le due ci sono spesso accesi diverbi che, nelle ultime ore, hanno coinvolto anche Riccardo Marcuzzo. Il cantautore lombardo che è uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico, dopo l’ennesima litigata tra Giulia e Vittoria ha preso le difese della Pelagatti puntando il dito contro Vittoria, rea di zittire continuamente Giulia. Un gesto che, stando a quello che scrivono i fans sui social, sarebbe un chiaro segnale dell’interesse che Marcuzzo prova nei confronti della ballerina. Da alcune settimane, infatti, sono insistenti le voci secondo cui tra Riccardo Marcuzzo e Giulia Pelagatti ci sia del tenero. “Riki che sta organizzando l’esterna con Giulia. Esterna sul prato con il piumone e Sei Mia!”, ironizza qualcuno sul web. Dopo la tenera amicizia con Shady, naufragata dopo poche settimane, anche quella nata tra Riccardo e Giulia avrà lo stesso destino? In attesa di scoprirlo, i fans di Amici 16 continuano a fare il tifo per la coppia Shady-Riccardo sperando che tra loro nasca davvero l’amore.

© Riproduzione Riservata.