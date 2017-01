AMICI 2017 / Ed. 16 news, Erik e Giulia: problemi di personalità? La Celentano e Kledi li sollecitano! (Oggi, 11 gennaio)

AMICI 2017, ED. 16 NEWS: PROSEGUONO LE PROVE IN VISTA DELL’APPUNTAMENTO DEL SABATO - Momento di sconforto pe Shady durante il corso del daytime in onda oggi di Amici 2017: cosa è successo? A lezione con Alex Braga, la giovane si lamenta di non riuscire a prendere una nota giusta. Il professore così, la sollecita ad interpretare il pezzo di Luigi Tenco guardandolo dritto negli occhi e poi, subito dopo l'esibizione sentenzia: "Hai solo un problema di concentrazione...". Di seguito, le telecamere del reality si sono spostate su Erik a lezione con Kledi in sala danza. Il ballerino si sente più libero ma il prof lo sollecita a lasciarsi andare ancora un po'. "Non vedo quello che vorrei vedere, sei completamente piatto, fatti prendere dalla musica, cavolo!", lo sollecita Kledi mentre lo accusa di poter sembrare vuoto. Andreas Muller nel frattempo è a lezione con Emanuel Lo ed una nuova coreografia insieme anche a Marcello Sacchetta, oltre che conduttore della striscia anche ballerino professionista del talent show. Alessandra Celentano vuole essere stupita da Giulia che, danzando con Stefano De Martino compie dei passi in avanti. Nel frattempo il mistero di Leone si infittisce e pensano che a firmarsi nel videobox sia Shady: "Leone vuole passare per me, quando lo scopro tanti di quelli schiaffi...", commenta la cantante.

AMICI 2017, ED. 16 NEWS: IL MISTERO DI LEONE, I SOSPETTI SI CONCENTRANO SU SHADY E ALESSIO – In vista dello speciale di sabato, nella scuola di Amici 2017 sale la tensione. Mentre Alex Braga è alle prese con le lacrime di Shady (leggete in basso), Kledi verifica le condizioni di Erik. “Sei completamente piatto, fatti prendere una volta dalla musica”, gli dice l’insegnante. Marta, invece, che ha iniziato a cantare solo un anno fa dopo aver lasciato il calcio, cerca di mettere in pratica gli insegnamenti di Boosta e sfruttare al massimo l’opportunità che le è stata data. Andreas, invece, continua ad essere sotto pressione. Emanuel Lo, sicuro di avere davanti un cavallo di razza, pretende sempre di più dal ballerino, soprattutto in vista del serale mentre Alessandra Celentano è alle prese con Giulia che non riesce a soddisfare le sue richieste. Tra una lezione e l’altra, gli allievi di Amici 2017 hanno la possibilità i commentare il diario di Witty Box con un nickname. In sala prove scoppia così il mistero “Leone”. Chi sarà l’allievo che ha deciso di firmarsi con questo soprannome? I dubbi ricadono su Shady e Alessio.

AMICI 16, ED. 2017 NEWS: LE LACRIME DI SHADY, LA CANTANTE MOLLA TUTTO? – La cantante Shady è entrata nella scuola di Amici 2017 con tutti i favori. Dotata di una voce bellissima e di un talento straordinario, dopo aver incantato tutti il giorno della sua prima esibizione, Shady si è lentamente persa per strada finendo spesso sotto la lente d’ingrandimento. I professori, infatti, pur riconoscendo il suo talento, l’hanno invitata più volte a cantare tirando fuori tutte le sue emozioni. Nonostante gli sforzi, però, i risultati scarseggiano e, nella puntata del daytime di oggi, mercoledì 11 gennaio, Shady si è lasciata andare sfogandosi con Alex Braga. “Mi sto impegnando tanto ma non arrivano i risultati”, dice la cantante tra le lacrime. “Ci vuole tempo”, cerca di dirle il docente. “Tu ti devi solo concentrare, perché concentrandoti fai delle cose bellissime”. Nonostante la poca fiducia che ha nelle proprie capacità, Shady può contare non solo sul totale appoggio di Alex Braga ma soprattutto sull’affetto dei fans, sicuri che la giovane cantante riuscirò a trovare il modo per superare tutte le difficoltà dimostrando a tutti il suo enorme valore.

AMICI 16, ED. 2017 NEWS: KLEDI ELOGIA SEBASTIAN, E' UN ALLIEVO MODELLO –Nell'ultima puntata di Amici 2017 abbiamo visto il maestro Kledi elogiare Sebastian alle prese con un genere di ballo molto diverso dal suo. "Sei un allievo modello. Garbato, educato, preciso, non dici mai no, quello che ti viene detto fai. Io vorrei tutti allievi come te, Sebastian" le parole di Kledi all'allievo che fa di tutto per mettersi in mostra nonostante i generi di ballo non rispecchino sempre le sue caratteristiche. "E' un vero piacere lavorare con te, fai sempre le cose che ti chiedo" continua il maestra Kledi. Intanto Sebastian dopo la lezione di ballo decide di raccontare qualcosa della sua famiglia a Marta: suo padre infatti è morto quando lui aveva soltanto diciotto giorni e con il fratello hanno ripreso soltanto i rapporti da poco tempo. Marta cerca di confortarlo, una decisione importante quella di Sebastian di aprirsi circa le questioni della sua famiglia, dopo l'elogio di Kledi l'allievo forse crede più in sè stesso.

AMICI 16, ED. 2017 NEWS: TUTTO PRONTO PER IL PRIMO POMERIDIANO DELL'ANNO – Ci siamo. Finalmente tutto è pronto per la messa in onda del nuovo pomeridiano di Amici 2017 e non solo su Real Time dove il programma è tornato lo scorso 2 gennaio. Da sabato 14 gennaio il programma tornerà in onda su Canale 5 per il primo pomeridiano del 2017 dopo la delusione della scorsa settimana quando i telespettatori si aspettavano di trovare i ragazzi di questa 16esima edizione e, invece, si sono ritrovati davanti le soap di Canale 5. I ragazzi torneranno in onda sabato e lo faranno non solo con una nuova sfida a squadre ma anche con due sfide esterne e alcuni provvedimenti disciplinari che potrebbero segnare l'uscita di scena di un altro dei possibili nuovi talenti della musica e della danza italiana, a chi toccherà questa volta? Lo scopriremo sabato pomeriggio alle 14.10 sempre su Canale 5.

AMICI 16, ED. 2017 NEWS: ANDREAS MULLER RISPONDE ALLE POLEMICHE CON UN SOTTILE... – Nuova crisi per Andreas Muller? Sì, secondo quello che è andato in onda ieri su Real Time. Sappiamo bene che Amici 2017 è in differita rispetto a quello che vivono i ragazzi che sono tornati nella scuola già a dicembre per iniziare a registrare il pomeridiano in onda su Real Time a partire dallo scorso 2 gennaio. Il ballerino appare stanco e deluso ma non sappiamo bene se questo è dovuto al troppo lavoro o alle continue critiche gratuite che gli piovono addosso. Anche lui sembra essersi accorto della situazione e proprio questa mattina, appena sveglio, prima di tornare nella scuola a lavorare, ha pensato bene di pubblicare questa foto e mandare un sottile messaggio a chi sta polemizzando sulla sua forma e sul suo lavoro scrivendo: "Buongiorno! ????Parlate più forte che non vi sento". A chi sarà riferito? Ai professori della scuola (Garrison in primis) che stanno ostacolando il suo lavoro o a tutti coloro che lo vorrebbero fuori dalla scuola?

AMICI 16, ED. 2017 NEWS: E’ AMORE TRA GIULIA PELAGATTI E RICCARDO MARCUZZO? IL GESTO DEL CANTANTE CONTRO VITTORIA SVELA TUTTO – A pochi mesi dall’inizio del serale di Amici 16, le rivalità tra gli allievi diventano sempre più importanti. Non tutti i cantanti e i ballerini della scuola di Amici 16 riusciranno a conquistare un posto nel serale e, in vista degli esami, tutti cercano di prendere il sopravvento sui compagni. La rivalità maggiore è quella che è nata tra due ballerine ovvero Giulia Pelagatti e Vittoria. Tra la danzatrice dai lunghi capelli neri e la ballerina pupilla di Veronica Peparini non scorre buon sangue. Tra le due ci sono spesso accesi diverbi che, nelle ultime ore, hanno coinvolto anche Riccardo Marcuzzo. Il cantautore lombardo che è uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico, dopo l’ennesima litigata tra Giulia e Vittoria ha preso le difese della Pelagatti puntando il dito contro Vittoria, rea di zittire continuamente Giulia. Un gesto che, stando a quello che scrivono i fans sui social, sarebbe un chiaro segnale dell’interesse che Marcuzzo prova nei confronti della ballerina. Da alcune settimane, infatti, sono insistenti le voci secondo cui tra Riccardo Marcuzzo e Giulia Pelagatti ci sia del tenero. “Riki che sta organizzando l’esterna con Giulia. Esterna sul prato con il piumone e Sei Mia!”, ironizza qualcuno sul web. Dopo la tenera amicizia con Shady, naufragata dopo poche settimane, anche quella nata tra Riccardo e Giulia avrà lo stesso destino? In attesa di scoprirlo, i fans di Amici 16 continuano a fare il tifo per la coppia Shady-Riccardo sperando che tra loro nasca davvero l’amore.

