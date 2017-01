ANTONELLA FIORDELISI / La spadista attesa a Pitti Uomo: replicherà ancora a Gonzalo Higuain? (oggi, 11 gennaio 2017)

ANTONELLA FIORDELISI & GONZALO HIGUAIN, LA SPADISTA A PITTI UOMO (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Fa ancora parlare di sé Antonella Fiordelisi che nei giorni scorsi è stata protagonista di uno scambio di messaggi con Gonzalo Higuain su Instagram. Il calciatore ha fatto degli apprezzamenti sul fisico della spadista e lei gli ha risposo piccata. Poi sono anche arrivate le scuse di Antonella Fiordelisi a Gonzalo Higuain. La spadista ha infatti poi scritto sul proprio profilo Facebook: "Giusto per fare chiarezza: Con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo ne' creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario". Chissà se il botta e risposta andrà avanti ancora. Intanto Antonella Fiordelisi ha reso privato il suo profilo Instragram forse per smorzare un po' il gossip che l'ha vista protagonista in queste ultime ore. Ha invece pubblicato su Facebook un post in cui dà appuntamento a Pitti Uomo: "Ci vediamo oggi a #pittiuomo alle ore 14 allo stand #boylondon. #atletigolden #pu91 #chi #chimagazine @goldensabrepr" (clicca qui per leggere). Vedremo se la spadista farà ancora accenno alla vicenda che l'ha vista protagonista con Gonzalo Higuain.

© Riproduzione Riservata.