Anticipazioni Soap / Il Segreto, Una Vita, Beautiful puntate spagnole e americane: nuovo attentato a Puente Viejo, dura prova per Susana?

BEAUTIFUL, UNA VITA, IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - Mentre in Italia la programmazione delle soap Beautiful, Il Segreto e Una vita è entrata nel vivo dopo la breve pausa natalizia, la programmazione nei propri paesi d'origine riserva clamorose sorprese sia per quanto riguarda i membri delle famiglie Forrester, ma anche i Castro e i De La Serna (con rispettivi amici e parenti). L'Italia è da sempre una delle mete più ambite per il cast di Beautiful, che in passato ha trascorso dei momenti romantici, l'ultimo dei quali ha sancito il matrimonio di Hope e Liam in Puglia. Un nuovo viaggio è previsto anche nel corso dei prossimi giorni, come confermato da Brooke e Ridge: la Logan ha rivelato al fidanzato di avere deciso di raggiungere Hope per qualche giorno e Forrester ha accolto con entusiasmo tale desiderio. Potrà, infatti, approfittare dell'assenza della donna per proseguire il suo piano di conquista ai danni di Quinn Fuller. Ricordiamo infatti che Brooke non è a conoscenza di questa decisione e che essa difficilmente troverà la sua approvazione. Quando il gatto non c'è i topi ballano, ma il fatto non accadrà solo a Los Angeles: se Ridge si comporterà come non dovrebbe un uomo fidanzato, anche a Milano accadrà qualcosa di davvero inaspettato per la bionda vamp. Qualcuno la raggiungerà, dimostrando di non potere vivere lontano da lei: e come sicuramente avrete capito, non si tratterà di Ridge! Sarà Bill a seguire Brooke, dichiarandole ancora una volta tutto il suo amore. Le farà capire come per loro il futuro debba essere inevitabilmente insieme, mentre Ridge ancora una volta riuscirà a deluderla. Si sbaglierà o avrà ragione a credere che Forrester sia una persona poco affidabile? I problemi per i Bridge sembrano essere solo agli inizi: durerà a lungo il loro fidanzamento o sarà Bill a tornare vincitore dal viaggio in Italia? Con un salto temporale di quasi un secolo, i protagonisti de Il Segreto dovranno affrontare nuove difficili prove. Lo sanno bene Donna Francisca e Raimundo che nelle puntate spagnole vivranno una serie di alti e bassi anche se mai la Montenegro smetterà di preoccuparsi per le sorti del suo ex fidanzato. L'occasione per dimostrare come il loro amore non sarà mai svanito, sarà il ritorno agli ideali anarchici da parte del padre di Emilia. Già in passato lo abbia visto rischiare la condanna a morte per essersi messo nei guai e solo l'intervento della Montenegro aveva fatto in modo che l'ex locandiere si salvasse, ottenendo la più leggera pena dell'esilio. Una situazione molto simile avrà luogo in futuro e Raimundo dimostrerà di non avere capito nulla dagli errori del passato, tornando ad avvicinarsi ad ambienti non troppo raccomandabili. A nulla serviranno i consigli della sua ex che gli chiederà di restare lontano a simili problemi: Raimundo non la ascolterà, finendo per partecipare in prima fila ad un corteo di protesta organizzato a Muncia contro il regime. E proprio in tale occasione avrà luogo un attentato che farà preoccupare moltissimo la Montenegro e l'intera famiglia Castaneda - Ulloa: mentre Matias sarà in cammino per raggiungere il nonno nella cittadina vicina, vedrà una serie di persone insanguinate allontanandosi dalla stessa. Anche Mauricio, che su ordine della padrona aveva seguito Raimundo, sarà molto preoccupato per le sue sorti credendo che possa essere rimasto gravemente ferito, o ancor peggio morto, durante l'attentato. Per fortuna, anche in questo caso il padre di Emilia sarà baciato dalla fortuna e sopravviverà senza gravi conseguenze. Sarà invece Matias a rischiare di essere coinvolto suo malgrado in questo tragico avvenimento, che vedrà l'amica Rafaela nel ruolo di importante anarchica. Riuscirà ad uscirne pulito senza subire delle drammatiche conseguenze? E se ancora le novità non fossero abbastanza, gli appassionati di soap operas e telenovelas potranno divertirsi ascoltando le vicissitudini di Susana nelle puntate spagnole di Una vita. Troverà pane per i suoi denti, pentendosi dei suoi gravi errori? Vi segnaliamo fin d'ora che la madre di Leandro resterà in scena ancora a lungo, anche in seguito al trasferimento del figlio a Parigi in compagnia di Juliana (che diventerà sua moglie). Ma i grattacapi non mancheranno per la proprietaria della sartoria che avrà più di qualche 'gatta da pelare'. Il primo motivo di preoccupazione sarà l'arrivo del nipote Liberto, un donnaiolo che fin da subito dimostrerà di non essere troppo attento alle convenzioni sociali. Non certo a caso, il giovane architetto intraprenderà una storia d'amore clandestina niente meno che con Rosina, rimasta vedova dopo la morte di Maximiliano. Ma ancora non sarà finita qui: dopo avere scoperto la verità su Victor, il nipote di cui non ha mai conosciuto le origini, Susana si sentirà isolata all'interno della sua stessa famiglia che la accuserà di essere una persona eccessivamente fredda e crudele. Non sarà certo un caso che la donna non verrà neppure invitata al matrimonio del figlio con Juliana! Ma le grandi sorprese potrebbero riguardare il futuro della proprietaria della sartoria: Simon, il nuovo personaggio interpretato da Jordi Coll (Martin/Gonzalo de Il Segreto), penserà infatti che possa essere proprio Susana la donna che sta cercando da tempo e che lo ha spinto a trasferirsi nel problematico quartiere spagnolo. Si tratterà forse della sua vera madre? Fin dal giorno in cui l'arrivo del maggiordomo è stato annunciato, egli era stato associato ad un grande segreto relativo alla sua infanzia. La verità si fa sempre più vicina per colui che di qui a poco potrebbe diventare il protagonista indiscusso della telenovela spagnola?

