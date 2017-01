BEAUTIFUL/ Anticipazioni: tutti gli Spencer riuniti per il barbecue, ma dov'è Liam? (Oggi, puntata 11 gennaio 2017)

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 GENNAIO 2017: E' IL GIORNO DEI FESTEGGIAMENTI! - Oggi a Beautiful andranno in onda i festeggiamenti del 4 luglio, che vedranno le due donne Spencer alle prese con l'organizzazione del tradizionale barbecue. Nella casa sulla spiaggia, Steffy e Wyatt cercheranno di trasmettere a tutti i propri familiari un clima di grande serenità, mentre Katie li aiuterà per fare in modo che tutto vada per il meglio. Ma sappiamo bene che si tratterà solo di calma apparente: sulla famiglia Spencer penderà infatti la tegola della relazione di Brooke e Bill, scoperta da Liam solo poche ore prima. Mentre l'amore sembrerà farla da padrone, tanto che persino le recenti divergenze tra i fratelli Spencer saranno accantonate per un giorno, non mancheranno gli argomenti di discussione tra Bill e Liam. Il comportamento del patriarca, infatti, non potrà essere dimenticato soprattutto considerando che proprio lui in passato non aveva rinunciato a fare la paternale al figlio riguardo i propri sentimenti per Steffy. Riusciranno a mettere da parte le divergenze almeno per un giorno?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 GENNAIO 2017: BROOKE CONFESSA LA VERITA'A KATIE? - Nella puntata di Beautiful di oggi si continuerà a parlare della grande scoperta di Liam, che ha sorpreso Bill e Brooke alle prese con quello che avrebbe dovuto essere un bacio di addio. Dopo avere rimproverato il padre, Liam passerà a muovere le sue critiche nei confronti dell'ex suocera. Non va dimenticato, infatti, che Katie pochi giorni prima aveva chiesto al figliastro di tenere gli occhi aperti nei confronti di questa possibile tresca clandestina, informandolo di ogni possibile sviluppo a tal proposito. Ricordando questa promessa, Liam affronterà Brooke, dandole delle chiare indicazioni: non avrebbe mai dovuto tradire ancora una volta la fiducia di Katie, per questo dovrà prendere provvedimenti il prima possibile, rimediando ai suoi errori. Lo Spencer chiederà quindi alla Logan di essere sincera una volta per tutte e di confessare a Katie questo tradimento, aggiungendo anche che non potrà esserci futuro tra lei e Bill. Ma questa richiesta verrà assecondata?

