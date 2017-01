BELEN RODRIGUEZ / News, la showgirl argentina spezza i sogni dei fans: ecco perché non tornerà con Stefano De Martino (Oggi, 11 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ARGENTINA STUPISCE I FANS CON UN GESTO – Belen Rodriguez e Stefano De Martino torneranno insieme? Da quello che scrivono i fans sui social sembrerebbe proprio di no. La showgirl argentina, dopo essere stata immortalata dai paparazzi del settimanale Chi durante un tenero incontro con Stefano De Martino, avrebbe preso le distanze dal padre di suo figlio. Stando a quello che scrivono i fans sui social, infatti, Belen avrebbe smesso di seguire Stefano De Martino su Instagram spezzando così i sogni di rivederla accanto al ballerino napoletano. «Veramente Belen non segue più Stefano da ieri»; «Sembrava si fossero riappacificati e poi lei non lo segue più»; «Ora ho visto, peccato, mi ero illusa»; «Ragazzi due minuti fa ho visto che Belen e Andrea (Iannone, ndr) non si seguono più su IG, io ci spero sempre e vedo che Belen segue la mamma di Stefano e la sorella di Stefano. Non mi voglio illudere, ma sono troppo belli insieme», scrivono i fans sui social che, stanchi di farsi inutili illusioni, hanno chiesto spiegazioni anche a De Martino: «Perché Belen ti ha tolto da Instagram? Non ho parole». Belen e Stefano, per il momento, restano in silenzio. I due hanno intrapreso strade diverse?

© Riproduzione Riservata.