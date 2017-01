CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: LA SODDISFAZIONE DEL DIRETTORE DI RAI FICTION PER IL SUCCESSO OTTENUTO (OGGI, 11 GENNAIO 2017) - La quarta stagione di Che Dio ci aiuti è pronta a tornare in scena già domani sera, giovedì 12 gennaio 2017, dopo il debutto della scorsa domenica: in quell’occasione la fiction - che vede al centro Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e la new entry Diana Del Bufalo - ha ottenuto davvero un ottimo risultato in termini di share: “La prima serie del 2017 debutta con un grande successo” ha affermato con orologio la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, come si legge in una nota rilasciata da Rai “quasi sei milioni di spettatori hanno seguito il ritorno di ‘Che Dio ci aiuti’, una fiction con una forte spinta positiva, sul coraggio di cambiare, di mettersi in gioco e non arrendersi alla difficoltà, di cercare sempre una sfida nuova. A partire dal personaggio di Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, una suora con un passato da rapinatrice, a quello delle ragazze e dei giovani che volenti o nolenti si trovano a vivere nel suo convento, ogni puntata è una sfida, un racconto di cambiamento”. Le anticipazioni in merito al secondo appuntamento con Che Dio ci aiuti 4 confermano che Nico cercherà di disfarsi di una fidanzata fin troppo invadente, mentre Suor Angela segue il caso di un uomo che vede affrontare un trapianto di cuore, il cui chirurgo sembra comportarsi in modo molto strano…

© Riproduzione Riservata.